Covid-19 no ES: mortes caem pela metade em agosto em relação a julho

Depois de dois meses de consecutivos aumentos, o número de mortes causadas pelo coronavírus
voltou a cair no Espírito Santo
. Em agosto, foram divulgados 99 óbitos – uma queda de 50,2% na comparação com julho
, quando 199 vidas foram perdidas para a Covid-19 em território capixaba.
Apesar da diminuição, o cenário atual ainda é pior que o registrado em junho deste ano, quando os indicadores começaram a refletir a quinta onda da pandemia no Estado
. Ao considerar todo o período pandêmico, este mês terminou como o quinto melhor, com uma média de três mortes por dia.
Assim, em comportamento semelhante ao observado nas mortes, o número de casos confirmados de Covid-19 também diminuiu. O Estado terminou agosto com 11.347 novas infecções confirmadas – quantidade que é 86,2% menor que a contabilizada em julho deste ano, quando houve mais de 80 mil.
Durante o último pronunciamento sobre a pandemia
, o secretário Nésio Fernandes destacou a importância das pessoas se vacinarem contra o coronavírus, independentemente do cenário que o Estado vive. Atualmente, mais de 2 milhões de capixabas estão com a vacinação atrasada.
"Agora que vivemos uma fase de recuperação é quando mais devemos vacinar nossas famílias. Se ocorrer uma nova expansão no final do ano, por exemplo, como aconteceu em 2020 e 2021, e tivermos nos vacinado, podemos ter um impacto de internações e mortes significativamente menor", afirmou.