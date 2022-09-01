Covid-19 no ES: mortes caem pela metade em agosto em relação a julho

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ou seja, os 99 óbitos de agosto foram divulgados ao longo do mês, mas não necessariamente se referem àqueles que aconteceram nos 31 dias.



Por exemplo: no dia 1º de agosto, foram divulgadas oito mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de agosto. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em julho, mas só foi notificada no dia 1º.



A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.

