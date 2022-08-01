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Pandemia

Mortes por Covid-19 no ES mais que dobram em julho

Mês terminou com média diária de seis mortes por complicações da doença; número de novos casos de Covid-19 também aumentou
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:38

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:38

O número de mortes causadas pelo coronavírus cresceu pela segunda vez seguida no Espírito Santo. Em julho, foram divulgados 199 óbitos — um aumento de 131% em relação a junho, quando 86 vidas foram perdidas para a Covid-19.
A última vez em que houve queda de mortes em relação ao mês anterior foi em maio (18 óbitos, contra 55 de abril). Enquanto em maio a média de mortes era de uma a cada dois dias, agora são registradas seis diariamente. Os dados utilizados por A Gazeta se baseiam nas atualizações diárias do Painel Covid-19, feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Apesar dos números ainda retratarem o agravamento causado pela quinta onda da pandemia no histórico recente do Espírito Santo, o secretário Nésio Fernandes garantiu que o Estado já vive uma fase de recuperação desde o final da primeira quinzena de julho – confirmando a previsão feita ainda em maio.
Em pronunciamento realizado na tarde desta segunda-feira (1º), o secretário também disse que a expectativa é que a quantidade de vidas perdidas em agosto seja semelhante ou até menor que a registrada em junho deste ano, "consolidando a fase de recuperação" atual.

NOVAS INFECÇÕES

Com um comportamento semelhante aos óbitos, os casos de Covid-19 também aumentaram em julho. O mês terminou com 82.323 confirmações da doença — um crescimento de 22% em relação a junho, quando aproximadamente 67 mil infecções foram contabilizadas em território capixaba.

VACINAS

Na tentativa de frear o agravamento e a maior transmissão do coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde tem feito mutirões de vacinação contra a Covid-19, como o que aconteceu no último sábado (30), na maior parte dos municípios do Espírito Santo, com milhares de doses à disposição.
Atualmente, a quarta dose — ou segunda dose de reforço — já está disponível para quem 18 anos ou mais no Estado. Por sua vez, as crianças a partir de três anos podem ser imunizadas com a Coronavac desde meados de julho, conforme autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualização

01/08/2022 - 4:44
À frente da Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Nésio Fernandes comentou sobre o atual cenário da pandemia no Espírito Santo durante pronunciamento realizado na tarde desta segunda-feira (1º). O texto foi atualizado.
Mortes por Covid-19 no ES mais que dobram em julho

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