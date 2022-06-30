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Pandemia

Mortes por Covid-19 no ES mais que quadruplicam em junho

Sexto mês do ano terminou com 86 óbitos, contra 18 mortes em maio; casos também aumentaram significativamente, saindo de 7 mil para mais de 67 mil

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 19:36

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 jun 2022 às 19:36
Após três quedas seguidas, o número de mortes causadas pelo coronavírus voltou a crescer no Espírito Santo. Em junho, foram divulgados 86 óbitos — quantidade que é mais de quatro vezes maior que a de maio, quando 18 vidas foram perdidas para a Covid-19. Um aumento de 377%.
Com o agravamento da pandemia, o Estado voltou a patamares que não eram vistos desde março. Na média, cinco pessoas morreram a cada dois dias ao longo deste mês devido à infecção. Vale lembrar que os dados se baseiam nas atualizações diárias do Painel Covid-19, feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A piora nas mortes já era esperada, como consequência da quinta onda da pandemia no Espírito Santo. À frente da Sesa, o secretário Nésio Fernandes havia adiantado que os óbitos aumentariam em junho, antes de o Estado entrar em uma fase de recuperação, aguardada para julho.
Seguindo a tendência de crescimento, os casos tiveram uma disparada em junho. Ao longo deste mês, foram confirmadas 67.297 infecções — número mais de nove vezes maior que o de maio, quando cerca de 7 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus. Um aumento de 841%.
Apesar desta nova fase de aceleração da pandemia, o governo do Estado não prevê voltar com restrições a atividades socioeconômicas ou com a obrigatoriedade do uso de máscaras. "Não vamos enfrentar a doença como em períodos em que não tínhamos cobertura vacinal", explicou Nésio.
Nesse sentido, durante a coletiva da semana passada, o secretário também reforçou o pedido para que os capixabas se vacinem contra a Covid-19. "São mais de 700 pontos de vacinação abertos no Espírito Santo. Vacine-se! A vacina é segura e pode proteger toda a nossa família", disse.
Mortes por Covid-19 no ES mais que quadruplicam em junho

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