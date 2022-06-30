Covid-19: ES registra 11 mortes e 5.496 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.497 mortes e 1.121.132 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 11 óbitos e 5.496 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 128.573
- Vila Velha: 126.204
- Vitória: 123.115
- Cariacica: 86.824
- Linhares: 53.709
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.968
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.344
- Jardim da Penha (Vitória): 12.564
- Itapuã (Vila Velha): 9.082
- Praia do Canto (Vitória): 8.942
Até esta quinta-feira, mais de 3,83 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.059.488, com 3.678 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.