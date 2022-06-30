Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 11 mortes e 5.496 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.497 óbitos e 1.121.132 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta quinta-feira (30) pela Sesa

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2022 às 18:23
Espírito Santo chegou a 14.497 mortes e 1.121.132 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 11 óbitos e 5.496 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 128.573
  2. Vila Velha: 126.204
  3. Vitória: 123.115
  4. Cariacica: 86.824
  5. Linhares: 53.709
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.968
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.344
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.564
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.082
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.942
Até esta quinta-feira, mais de 3,83 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.059.488, com 3.678 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.

Veja Também

Quem são os super-resistentes à Covid? A ciência tenta revelar esse mistério

Covid: taxa de internação é até 12 vezes maior para não vacinados no ES

Estátua de anjo matando o coronavírus homenageia vítimas da Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados