Varíola dos macacos: ES confirma 31 casos e investiga mais de 90

Além dos 31 casos confirmados, o Estado investiga 91 casos suspeitos de monkeypox e já descartou 80 notificações. O boletim mostra que a doença se espalhou pelo Estado. Antes, as infecções eram registradas apenas na Grande Vitória. Agora há registros em cidades das regiões Norte e Sul.

De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.