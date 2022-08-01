Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES supera pico da quinta onda e vive fase de recuperação

Segundo secretário, expansão máxima ocorreu entre a segunda quinzena de junho e a primeira de julho; ele reforça pedido de vacinação para impedir novas ondas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 ago 2022 às 16:25

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:25

Confirmada no início de junho, a pior parte da quinta onda da pandemia do coronavírus já foi superada no Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (1) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o pico aconteceu entre a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho. Atualmente, o Estado vive uma fase de recuperação.
"O cenário apontado como provável aconteceu: houve uma rápida expansão da doença, que alcançou o pico entre junho e julho – quando, ainda durante a primeira quinzena, teve início a fase de recuperação. Os dois meses, no total, somaram quase 74 mil casos confirmados", disse o secretário Nésio Fernandes, durante pronunciamento na tarde desta segunda-feira (1º).
"Chegamos a ter uma média móvel de mortes superior a oito na primeira semana de julho. Agora, já estamos em 2,7 óbitos por dia, considerando os dados disponíveis até este domingo (31)"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Ainda de acordo com o secretário, a expectativa é que o número de vidas perdidas neste mês de agosto seja semelhante ou até inferior ao de junho deste ano, "consolidando a fase de recuperação que vivemos neste momento". Em junho, o Espírito Santo registrou quase 100 óbitos pelo coronavírus.
Considerando as atualizações diárias do Painel Covid-19julho terminou com 199 novas mortes causadas pela doença. Além de aproximadamente 82 mil novos casos confirmados. Os dois indicadores apresentaram aumento em relação ao mês anterior: de 131% e de 22%, respectivamente.

VACINA CONTRA NOVAS ONDAS

Também durante o pronunciamento, o secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância dos capixabas procurarem a vacinação independentemente da pandemia estar expandindo no Estado, já que são justamente as vacinas que podem impedir novas ondas.
"Agora que vivemos uma fase de recuperação é quando mais devemos vacinar as nossas famílias. Se ocorrer uma nova expansão no final do ano, por exemplo, como aconteceu em 2020 e 2021, e tivermos nos vacinado, podemos ter um impacto de internações e óbitos significativamente menor", afirmou.

Mais de 600 mil

Foi a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em junho e julho no ES
Ainda de acordo com Nésio Fernandes, "a grande maioria das pessoas que foi internada e evoluiu a óbito havia se vacinado, pela última vez, ainda no ano passado". "A pandemia continua apresentando novas variantes e exigindo atenção e mobilização de todos", concluiu o secretário.
ES supera pico da quinta onda e vive fase de recuperação

Veja Também

Saiba os direitos dos trabalhadores durante a 5ª onda da Covid-19 no ES

Mortes por Covid-19 no ES mais que dobram em julho

Pfizer pede autorização para vacinar crianças a partir de 6 meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES
Imagem de destaque
Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados