Covid-19: ES registra oito mortes e 1.262 casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (1°), o Espírito Santo chegou a 14.704 mortes e 1.204.447 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.262 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 137.679
- Vila Velha: 134.837
- Vitória: 133.175
- Cariacica: 92.627
- Linhares: 57.817
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.343
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.419
- Jardim da Penha (Vitória): 13.897
- Praia do Canto (Vitória): 9.806
- Itapuã (Vila Velha): 9.782
Até esta segunda-feira, mais de 4,14 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.151.098, com 2.661 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.