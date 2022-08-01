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Pandemia

Covid-19: ES registra oito mortes e 1.262 casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.704 óbitos e 1.204.447 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (1°) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2022 às 18:32

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 18:32

Nesta segunda-feira (1°), o Espírito Santo chegou a 14.704 mortes e 1.204.447 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.262 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 137.679
  2. Vila Velha: 134.837
  3. Vitória: 133.175
  4. Cariacica: 92.627
  5. Linhares: 57.817
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.343
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.419
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.897
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.806
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.782
Até esta segunda-feira, mais de 4,14 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.151.098, com 2.661 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,22% no Estado.

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