Varíola dos macacos: ES confirma 41 casos e investiga mais de 90

• 8 de junho: o primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha.



• 14 de julho: o primeiro caso da doença é confirmado no Espírito Santo. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos foram registrados em moradores da Grande Vitória.



• 29 de julho: a primeira morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.



• 11 de agosto: a Sesa informa sobre a primeira mulher com monkeypox no Espírito Santo. Até então, todos os diagnósticos no Estado eram de homens.

• 30 de agosto: a Sesa informa sobre os primeiro casos de crianças com monkeypox no Espírito Santo.