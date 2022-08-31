OMS notifica mais de 50 mil casos de varíola dos macacos no mundo

Varíola dos macacos: mais de 50 mil casos já foram notificados pela OMS desde o início do surto da doença Crédito: OMS | Divulgação

Dados divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta-feira (31) mostram que já foram registrados mais de 50 mil casos da varíola dos macacos , chamada também de monkeypox, desde o início de um surto que atinge principalmente a América do Norte e a Europa, mas afeta também o Brasil

De acordo com o painel da organização que registra todos os casos confirmados, hoje havia 50.496 casos e 16 mortes. Nos Estados Unidos, assim como na Europa, o número de infecções parece estar diminuindo. Em 23 de julho, a OMS decretou a varíola dos macacos uma emergência sanitária global. Em 4 de agosto, as autoridades de saúde dos Estados Unidos e o governo do presidente Joe Biden declararam que a doença é uma emergência de saúde pública no país.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil notificou 4.876 pacientes contaminados com esse tipo de varíola até terça-feira (30). São Paulo (2.941), Rio de Janeiro (645), Minas Gerais (277), Distrito Federal (189), Goiás (222) são os estados com mais casos confirmados.

Essa semana, o Brasil teve a segunda morte em decorrência da doença, no Rio de Janeiro . Segundo informou a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o paciente de 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. O homem apresentava comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro e o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O Ministério da Saúde também confirmou a morte.

A primeira morte registrada no país foi no dia 28 de julho, em Minas Gerais . De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, um homem de 41 anos, natural de Uberlândia (MG), morreu em um hospital de Belo Horizonte.

MORTE 'SUSPEITA' NOS ESTADOS UNIDOS

Nesta terça, os Estados Unidos notificaram a primeira morte possivelmente relacionada à varíola dos macacos. O caso ocorreu no Texas, em um paciente imunossuprimido.

O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) disse que monitora "de perto o surto de monkeypox" e que é "prematuro atribuir uma causa específica de morte" no caso suspeito.

ANVISA AUTORIZA TESTES E VACINA

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou essa semana dois tipos de testes moleculares para identificar a varíola dos macacos. A decisão é "imediata e emergencial" para os kits da unidade Bio-Manguinhos, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

A autorização ocorre após solicitação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde, e do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz.

A agência ressaltou que os testes "ainda encontram-se em análise para aprovação de registro" e que "até o presente momento, não existe nenhum teste de diagnóstico comercial com registro aprovado na Anvisa".

Dentre os fatores que levaram à decisão para os testes, em caráter emergencial, estão "a atual situação epidemiológica emergencial da infecção por monkeypox no Brasil", limitação de resposta dos laboratórios, estratégias de monitoramento da doença e "o risco associado à demora diagnóstica no que se refere à propagação da doença no país".

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS OS SINTOMAS DA 'MONKEYPOX'?

Confira abaixo os sintomas mais comuns da doença:

Febre

Dor de cabeça forte

Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como "íngua")



Dor nas costas

Dores musculares

Falta de energia intensa