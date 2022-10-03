Homem morre e mulher fica ferida em ataque a tiros em Pedro Canário

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (2) no bairro Boa Vista, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Joel Nascimento Dalbem foi assassinado próximo a um bar e teve o óbito confirmado no local. Uma mulher também foi baleada, atingida com um tiro na perna, e socorrida para um hospital no município. Segundo a Polícia Militar, ela contou aos militares que viu um carro preto passando na rua e, em seguida, ouviu os disparos.
A PM informou que a mulher baleada foi socorrida por pessoas que passavam na rua quando o crime aconteceu. De acordo com a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário. O corpo de Joel foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.