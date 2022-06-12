BR 101: pai e filho morrem em grave acidente em Pedro Canário

Um dos veículos envolvidos no acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta

Pai e filho faleceram em um grave acidente na BR 101, em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas, identificadas como Jadias da Silva Santos e Jadias da Silva Santos Júnior, estavam em um carro e tentaram desviar de um trator que transitava na estrada. Vinha um outro automóvel, no sentido contrário, e ocorreu uma batida de frente.

As vítimas estavam em um Fiat Palio, que seguia a caminho do Centro de Pedro Canário. O filho, que era quem dirigia o carro, tinha 32 anos, e o pai, no banco de passageiro, 62. A colisão aconteceu no km 11, por volta das 19h. De acordo com a PRF, o trator, que foi motivo do desvio do carro, trafegava na pista sem iluminação. O Fiat Palio bateu contra um Honda HRV, que ia para a Bahia.

Outras quatro pessoas, envolvidas no acidente, ficaram feridas e precisaram ser socorridas por ambulâncias até hospitais da região. A PRF informou que não são casos graves.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, foi registrada às 18h35. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (guincho, viatura de inspeção e ambulância), além da PRF, IML e perícia da Polícia Civil. Durante atendimento, o tráfego seguiu em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado à 0h17h.

ACIDENTE SEGUIRÁ SOB INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.