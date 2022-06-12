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Colisão frontal

BR 101: pai e filho morrem em grave acidente em Pedro Canário

De acordo com a PRF, as vítimas estavam em um carro que tentou desviar de um trator que trafegava na pista sem iluminação. Em seguida, bateram de frente em outro veículo

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 11:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jun 2022 às 11:10
Um dos veículos envolvidos no acidente na BR 101
Um dos veículos envolvidos no acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta
Pai e filho faleceram em um grave acidente na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas, identificadas como Jadias da Silva Santos e Jadias da Silva Santos Júnior, estavam em um carro e tentaram desviar de um trator que transitava na estrada. Vinha um outro automóvel, no sentido contrário, e ocorreu uma batida de frente.
As vítimas estavam em um Fiat Palio, que seguia a caminho do Centro de Pedro Canário. O filho, que era quem dirigia o carro, tinha 32 anos, e o pai, no banco de passageiro, 62. A colisão aconteceu no km 11, por volta das 19h. De acordo com a PRF, o trator, que foi motivo do desvio do carro, trafegava na pista sem iluminação. O Fiat Palio bateu contra um Honda HRV, que ia para a Bahia.
Outras quatro pessoas, envolvidas no acidente, ficaram feridas e precisaram ser socorridas por ambulâncias até hospitais da região. A PRF informou que não são casos graves.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, foi registrada às 18h35. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (guincho, viatura de inspeção e ambulância), além da PRF, IML e perícia da Polícia Civil. Durante atendimento, o tráfego seguiu em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado à 0h17h.

ACIDENTE SEGUIRÁ SOB INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Atualização

13/06/2022 - 8:36
Após a publicação da reportagem, as vítimas foram identificadas e a idade do filho foi atualizada na matéria. 

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