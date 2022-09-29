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Resgate durou 4h

Cadela é salva após cair em cratera de 35 metros em Pedro Canário

Segundo o Corpo de Bombeiros, Pantera não se machucou, apesar da profundidade da cratera. Ela ficou desaparecida por 12h e foi resgatada nesta quarta-feira (28)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 set 2022 às 12:33

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:33

A cadela Pantera ficou 12h desaparecida e foi resgatada pelos Bombeiros dentro de cratera em Pedro Canário
Resgate de Pantera  pelos Bombeiros durou cerca de quatro horas Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Uma cadela caiu em uma cratera com 35 metros de profundidade no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para salvar Pantera, que estava desaparecida havia 12 horas. A operação de resgate durou cerca de quatro horas, e o animal está bem. 
A operação de resgate ocorreu entre 8h20 e 12h30. Um socorrista desceu na cratera onde Pantera estava e, utilizando equipamentos e uma mochila de transporte, resgatou o animal. Um sistema de cordas foi amarrado em uma árvore para dar sustentação na descida e no retorno do profissional. Apesar da profundidade da cratera, a cadela não se machucou, segundo o Corpo de Bombeiros.
O dono do animal informou aos Bombeiros que Pantera estava desaparecida havia mais de 12 horas, após fugir do quintal da casa onde mora. Após ouvir os latidos dela, o homem a procurou e encontrou o local onde a cadela estava.
A cadela Pantera ficou 12h desaparecida e foi resgatada pelos Bombeiros dentro de cratera em Pedro Canário
A cadela Pantera ficou 12h desaparecida e foi resgatada pelos Bombeiros dentro de cratera em Pedro Canário Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Pedro Canário, Euvanir Santos Souza, a cadela caiu na cratera quando estava circulando uma área de pastagem nas proximidades do rio Itaúnas, o único acesso a essa região. Do outro lado, há um conjunto de casas muradas que impedem a passagem até o local.
A cratera é utilizada para drenagem pluvial e recebe a água de ruas e lagoas quando chove. Euvanir disse que a Prefeitura de Pedro Canário tem projeto para o desvio da drenagem. Segundo ele, também será feito um estudo para encontrar uma alternativa de impedir o acesso à cratera e à área de vegetação por onde a cadela passou.

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