Cadela é salva após cair em cratera de 35 metros em Pedro Canário

Uma cadela caiu em uma cratera com 35 metros de profundidade no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para salvar Pantera, que estava desaparecida havia 12 horas. A operação de resgate durou cerca de quatro horas, e o animal está bem.
A operação de resgate ocorreu entre 8h20 e 12h30. Um socorrista desceu na cratera onde Pantera estava e, utilizando equipamentos e uma mochila de transporte, resgatou o animal. Um sistema de cordas foi amarrado em uma árvore para dar sustentação na descida e no retorno do profissional. Apesar da profundidade da cratera, a cadela não se machucou, segundo o Corpo de Bombeiros.
O dono do animal informou aos Bombeiros que Pantera estava desaparecida havia mais de 12 horas, após fugir do quintal da casa onde mora. Após ouvir os latidos dela, o homem a procurou e encontrou o local onde a cadela estava.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Pedro Canário, Euvanir Santos Souza, a cadela caiu na cratera quando estava circulando uma área de pastagem nas proximidades do rio Itaúnas, o único acesso a essa região. Do outro lado, há um conjunto de casas muradas que impedem a passagem até o local.
A cratera é utilizada para drenagem pluvial e recebe a água de ruas e lagoas quando chove. Euvanir disse que a Prefeitura de Pedro Canário tem projeto para o desvio da drenagem. Segundo ele, também será feito um estudo para encontrar uma alternativa de impedir o acesso à cratera e à área de vegetação por onde a cadela passou.