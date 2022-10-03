O comerciante Michael de Souza e o filho de 2 anos após o sequestro desta segunda-feira (03) Crédito: Priciele Venturini

Your browser does not support the audio element. Mãe e filho são sequestrados durante assalto na Serra

Uma comerciante de 42 anos e o filho dela de 2 anos foram raptados por criminosos durante um assalto nesta segunda-feira (3), no bairro Jacaraípe, na Serra . Por volta das 13h, os bandidos roubaram o carro da família em frente a uma escola da região e fugiram.

O comerciante Michael de Souza, pai e marido das vítimas, contou à reportagem da TV Gazeta que começou a desconfiar que algo havia acontecido quando a esposa não chegou na loja da família no horário de costume.

"A gente tem uma rotina e essa rotina mudou. Dava a hora dela chegar e ela não chegava. Uma hora deixa os meninos na escola e da escola desce pra deixar ele na creche, que é em outro lugar, e depois vai pro nosso comércio. Como ela não chegou no horário que costuma chegar, eu comecei a ficar preocupado e nisso eu rastreei o carro e também o celular e vi que estava na Audifax Barcelos, que não é caminho da nossa rotina. Nisso eu corri até a creche e vi que ela não tinha deixado o neném na creche e comecei a ligar pra todos os amigos e a polícia", contou.

Pouco depois, Michael recebeu uma ligação da esposa, informando que ela e o filho tinham sido sequestrados e que os criminosos queriam as senhas de aplicativos do celular. Por meio de rastreio, foi identificado que o aparelho da vítima estava na região de Castelândia, também na Serra.

Policias militares iniciaram as buscas e, primeiro, encontraram o carro da família abandonado, com avarias decorrentes de um acidente de trânsito. Em seguida, as buscas seguiram numa região de eucaliptos, onde mulher e a criança foram encontradas.

De acordo com Michael, a esposa e o filho foram abandonados pelos criminosos. Com medo, os dois entraram na região de mata às margens da Rodovia Audifax Barcelos e permaneceram no local até a chegada da polícia.

"Ela andou desesperadamente no meio da mata com medo deles não conseguirem mexer no telefone e irem atrás dela de novo. Ela só voltou quando ouviu sirenes da polícia" Michael de Souza - Marido e pai das vítimas