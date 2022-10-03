Tia e sobrinho morrem em acidente após carro bater em árvore em Aracruz

Um adolescente de 15 anos e uma mulher de 39 anos morreram na madrugada desta segunda-feira (03), após o carro em que eles estavam bater contra uma árvore na localidade de Barra do Riacho, na orla de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o jovem era quem conduzia o veículo no momento do acidente.
Imagens do batida mostram a parte da frente do carro, um Toyata Etyos destruída após a colisão. Segundo a Polícia Civil, os dois, tia e sobrinho, morreram no local.
Tia e sobrinho morrem em acidente em Aracruz
A perícia da PC foi acionada para recolher dois corpos, que foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.