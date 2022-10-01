Acidente em Linhares: menina morre atropelada ao voltar da escola

Uma menina de 13 anos morreu atropelada por um caminhão na rodovia ES 440, no interior de Linhares, região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira (30), na altura do bairro Perobas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 31 anos, disse que seguia pela rodovia e viu um ônibus escolar parado no sentido contrário, quando passou por ele, foi surpreendido pela menina que atravessou a rua de repente, saindo de trás do ônibus.

O motorista acionou socorro e a menina ainda estava com vida, quando os militares chegaram ao local. Durante o atendimento da equipe de resgate, ela morreu. O nome da vítima não foi divulgado.

O condutor fez o teste de bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos, onde foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de crime que justificasse uma prisão em flagrante, segundo a Polícia Civil.

O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares pela perícia da Polícia Civil, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.

O QUE DIZ A SEDU

A Superintendência Regional da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse, em nota, que "lamenta a morte precoce da adolescente e informa que já fez contato com a empresa terceirizada para obter mais detalhes a respeito do acidente e está prestando todo o suporte à família".