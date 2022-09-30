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Barra de São Francisco

Justiça mantém preso motorista de acidente que matou pai e filho no ES

Deoclécio Alves de Oliveira Miranda teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva após audiência de custódia. Ele dirigia carro que atingiu a moto em que estavam as vítimas e uma mulher, que ficou ferida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 set 2022 às 10:21

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 10:21

Deoclécio Alves de Oliveira Miranda está no CDP de São Domingos do Norte
Deoclécio Alves de Oliveira Miranda está no CDP de São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Justiça manteve a prisão do motorista envolvido no acidente em que pai e filho morreram e uma mulher ficou ferida – esposa e mãe das vítimas, respectivamente – em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (25). A moto em que estavam Hélio Oliveira Lima Junior, de 35 anos, Gabriel Souza Lima, 5, e Keila de Souza Dutra, 32, foi atingida pelo carro conduzido por Deoclécio Alves de Oliveira Miranda, de 26 anos. O homem e a criança tiveram morte confirmada no local.
Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), Deoclécio teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia, que aconteceu na última terça-feira (27). O caso está em segredo de Justiça. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que o motorista permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do motorista e, assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro estava voltando de uma festa em Ecoporanga e apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde se recusou a "fazer o teste de bafômetro e a ceder material biológico no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica". 
Família estava em moto que se envolveu no acidente
Família estava em moto que se envolveu no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O carro que ele conduzia perdeu o controle, capotou e atingiu a moto onde estavam o pai, o filho e a esposa e mãe das vítimas, que ficou ferida. O acidente aconteceu perto de uma ponte, na comunidade de Vila Paulista. Com o impacto da colisão, os veículos envolvidos ficaram totalmente destruídos e a criança foi arremessada, segundo apuração da TV Gazeta Noroeste. Deoclécio foi autuado em flagrante pelos dois homicídios culposos e por lesão corporal.

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