Justiça mantém preso motorista de acidente que matou pai e filho no ES

Deoclécio Alves de Oliveira Miranda está no CDP de São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça manteve a prisão do motorista envolvido no acidente em que pai e filho morreram e uma mulher ficou ferida – esposa e mãe das vítimas, respectivamente – em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (25). A moto em que estavam Hélio Oliveira Lima Junior, de 35 anos, Gabriel Souza Lima, 5, e Keila de Souza Dutra, 32, foi atingida pelo carro conduzido por Deoclécio Alves de Oliveira Miranda, de 26 anos. O homem e a criança tiveram morte confirmada no local.

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), Deoclécio teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia, que aconteceu na última terça-feira (27). O caso está em segredo de Justiça. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que o motorista permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do motorista e, assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar , o motorista do carro estava voltando de uma festa em Ecoporanga e apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde se recusou a "fazer o teste de bafômetro e a ceder material biológico no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas admitiu que havia ingerido bebida alcoólica".

Família estava em moto que se envolveu no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais