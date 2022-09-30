Acidente entre três carretas interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

O acidente aconteceu próximo à balança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Rio Novo do Sul. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu às 6h30 no sentido sul da rodovia e uma pessoa foi encaminhada para um hospital. A rodovia está parcialmente interditada no trecho para atendimento à ocorrência.