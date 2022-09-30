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Trânsito

Acidente entre três carretas interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a Eco101, o trecho da rodovia no km 393,5 chegou a ser totalmente fechado; por volta de 9h33, trânsito passou a fluir em pare e siga
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 set 2022 às 09:21

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 09:21

Um acidente envolvendo três carretas interdita parcialmente a BR 101 no km 393,5, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três carretas estão envolvidas na batida e duas pessoas ficaram presas às ferragens. A via chegou a ficar totalmente fechada logo após a batida, mas cerca de três horas depois, por volta de 9h30, trânsito passou a fluir em pare e siga. Às 12h, a reportagem entrou em contato com a Eco101 e a informação é que a situação ainda seguia dessa forma no local.
O acidente aconteceu próximo à balança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Rio Novo do Sul. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu às 6h30 no sentido sul da rodovia e uma pessoa foi encaminhada para um hospital. A rodovia está parcialmente interditada no trecho para atendimento à ocorrência.
Acidente entre carretas deixa trânsito interditado na BR 101
Acidente entre carretas deixa trânsito interditado na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Para atendimento, segundo a concessionária, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho) além da PRF estão no local.
Às 19h17, a PRF publicou nas redes sociais que a pista foi totalmente liberada e o trânsito está fluindo com lentidão devido ao grande número de veículos no local.

Atualização

30/09/2022 - 12:18
Por volta de 9h30 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou sobre a liberação parcial da BR 101 em Rio Novo do Sul, com trânsito fluindo em pare e siga no trecho. Às 12h a Eco101 que a situação seguia da mesma maneira no local. O texto foi atualizado.

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