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No Sul do ES

Carro e moto colidem e deixam uma pessoa ferida em Castelo

Segundo a polícia, os veículos pegaram fogo, mas as chamas foram contidas por um morador da região

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 16:45

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 out 2022 às 16:45
Uma pessoa ficou ferida após se envolver em uma colisão entre um carro e uma moto na madrugada deste sábado (1º), na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, no Sul do Estado. Segundo a polícia, os veículos pegaram fogo, mas as chamas foram contidas por um morador da região com um extintor de incêndio.
De acordo com as informações da Polícia Militar de Castelo, o acidente aconteceu por volta de 0h15. Uma pessoa que ficou ferida foi socorrida por populares. A vítima foi orientada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém o estado de saúde não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Civil disse que só é acionada em acidentes com morte ou detidos em flagrante e não localizou acionamento até o momento para o local informado. “Havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada”, completou.

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