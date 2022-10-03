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Sul de Minas

Tempestade de granizo deixa cidades mineiras "encobertas por neve"

No município de São Gonçalo do Sapucaí, as pedras de granizo afetaram aproximadamente 200 casas; centenas de pessoas ficaram desabrigadas

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2022 às 19:59
Forte chuva de granizo no Sul de Minas Gerais aconteceu nesta segunda-feira (03)
Forte chuva de granizo no Sul de Minas Gerais aconteceu nesta segunda-feira (03) Crédito: Redes sociais
Moradores da região Sul de Minas Gerais foram surpreendidos com uma tempestade de granizo nesta segunda-feira (03). As cidades mais afetadas foram Barbacena, Rio Pomba, Guiricema, Ubá e São Gonçalo do Sapucaí. Um alerta sobre a possibilidade havia sido emitido pelo Instituto de Meteorologia (Inmet) durante a manhã. 
No município de São Gonçalo do Sapucaí, a chuva com pedras de granizo destruiu aproximadamente 200 casas e deixou centenas de pessoas desobrigadas. De acordo com a Defesa Civil, o telhado de uma empresa de lubrificantes desabou sobre um veículo. Parte da Rodovia Fernão Dias ficou coberta de pedras de gelo.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Brian Drago informou que a chuva deixou centenas de casas destelhadas e que há pessoas desabrigadas na cidade. Segundo ele, prédios como a prefeitura e a rodoviária também foram atingidos. 
A prefeitura decretou estado de calamidade pública logo após a chuva. Há a possibilidade de moradores que tiveram as residências mais atingidas serem levados para escolas no município.
A chuva que passou pela região também deixou estragos em Três Corações. Segundo a Defesa Civil, foram 10 minutos de granizo e ventos. Pelo menos 15 casas tiveram os telhados danificados pelas pedras. Muitos carros que estavam nas ruas também foram alvo.
(Com informações de g1 Minas Gerais)

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