Tempestade de granizo deixa cidades mineiras "encobertas por neve"

Forte chuva de granizo no Sul de Minas Gerais aconteceu nesta segunda-feira (03) Crédito: Redes sociais

Moradores da região Sul de Minas Gerais foram surpreendidos com uma tempestade de granizo nesta segunda-feira (03). As cidades mais afetadas foram Barbacena, Rio Pomba, Guiricema, Ubá e São Gonçalo do Sapucaí. Um alerta sobre a possibilidade havia sido emitido pelo Instituto de Meteorologia (Inmet) durante a manhã.

No município de São Gonçalo do Sapucaí, a chuva com pedras de granizo destruiu aproximadamente 200 casas e deixou centenas de pessoas desobrigadas. De acordo com a Defesa Civil, o telhado de uma empresa de lubrificantes desabou sobre um veículo. Parte da Rodovia Fernão Dias ficou coberta de pedras de gelo.

Chuva de granizo no Sul de Minas.

Imagens: redes sociais. pic.twitter.com/cbYFjf7kwq — Junior Santos  (@juniorsantos) October 3, 2022

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Brian Drago informou que a chuva deixou centenas de casas destelhadas e que há pessoas desabrigadas na cidade. Segundo ele, prédios como a prefeitura e a rodoviária também foram atingidos.

Impressiona a quantidade de granizo que caiu agora pouco no sul de Minas!



"Fernão Dias na altura de São Gonçalo do Sapucaí."



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A prefeitura decretou estado de calamidade pública logo após a chuva. Há a possibilidade de moradores que tiveram as residências mais atingidas serem levados para escolas no município.

A chuva que passou pela região também deixou estragos em Três Corações. Segundo a Defesa Civil, foram 10 minutos de granizo e ventos. Pelo menos 15 casas tiveram os telhados danificados pelas pedras. Muitos carros que estavam nas ruas também foram alvo.