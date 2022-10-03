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No Sul do ES

Mulher morre em acidente entre moto e carro em trevo de Marataízes

O acidente ocorreu na tarde desta segunda (03) entre uma Honda Biz e um um Toyota Corolla. A mulher que conduzia a motocicleta morreu no local

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 19:48

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 out 2022 às 19:48
Mulher morre em acidente com carro e moto em Marataízes
O acidente foi entre o Trevo da Lagoa do Siri com a localidade de Jacarandá, em Marataízes, e envolveu um carro e uma moto Crédito: Adriano Maratimba
Uma mulher de 36 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3) em um acidente entre um carro e uma moto no trevo da Lagoa do Siri com a localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Sul do Estado. A Guarda Civil comunicou que a vítima se chamava Adeilza Tavares. Ela trabalhava em no município e morava em Itapemirim.
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, o fato aconteceu por volta das 16h e trata-se de uma colisão entre uma Honda Biz e um Toyota Corolla. A vítima pilotava a motocicleta.
A polícia informou que não houve outros feridos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado no local para a remoção do corpo da mulher. 
Em nota, a PM disse que condutora da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e teve o óbito confirmado no local. "Já o motorista do carro, um homem de 51 anos, não ficou ferido e estava com a CNH suspensa até o próximo dia 13. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim para prestar o devido depoimento", comunicou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, "uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante", disse, em nota. O caso seguirá sob investigação.

Mulher morre em acidente com carro e moto em Marataízes

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