Reboque se solta de veículo e provoca acidente na Terceira Ponte

Após o tombo do reboque, o trânsito ficou paralisado por mais de meia hora

De acordo com informações da Rodosol, o incidente provocou a interdição das duas pistas do sentido para a remoção dos automóveis envolvidos. Uma delas foi liberada às 13h16 e a outra 13h41. O acidente não teve vítimas, porém interferiu no fluxo na principal ligação entre as duas cidades.