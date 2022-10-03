Reboque se solta de veículo e provoca acidente na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo dois carros, um deles com reboque, complicou o trecho de subida da Terceira Ponte, em direção à Vitória, na tarde desta segunda-feira (03), por volta das 13 horas. As imagens dos vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram que parte do veículo com guincho desmontou e caiu na pista do lado.
De acordo com informações da Rodosol, o incidente provocou a interdição das duas pistas do sentido para a remoção dos automóveis envolvidos. Uma delas foi liberada às 13h16 e a outra 13h41. O acidente não teve vítimas, porém interferiu no fluxo na principal ligação entre as duas cidades.
Correção
03/10/2022 - 6:12
Inicialmente, foi informado que o acidente ocorreu na terça-feira, dia 3. No entanto, o incidente foi registrado nesta segunda-feira (03). O texto foi corrigido.