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Norte do ES

Boato de rapto de adolescente em escola mobiliza polícia em Aracruz

Na tarde desta segunda (26), uma jovem de 12 anos saiu de casa uniformizada, mas não apareceu no colégio; instituição comunicou a família e, horas depois, a aluna foi vista ao lado de um homem na rua da escola
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 set 2022 às 20:29

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 20:29

Em grupos nas redes sociais, a informação era que uma adolescente de 12 anos teria sido raptada quando seguia para a escola na tarde desta segunda-feira (26), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A jovem apareceu em imagens de uma câmera de segurança, acompanhada de um rapaz, sem a idade informada, no bairro Cohab III. O caso mobilizou as polícias Militar e Civil.
Os pais dela souberam pela escola que a jovem não estava em sala de aula, apesar de ter saído de casa uniformizada em direção ao colégio onde estuda, no bairro Jequitibá. Em seguida, surgiu o vídeo da jovem acompanhada. Com isso, os boatos era de que a menor poderia ter sido vítima de um crime.
Segundo a PM, ela retornou à escola, por volta das 17h, pouco antes de o horário vespertino ser encerrado. A família da jovem e a PM aguardaram por ela no local. A adolescente foi orientada a procurar a delegacia, caso tivesse sofrido algum tipo de violência.

POLÍCIA CIVIL

Segundo a Polícia Civil, por nota, após tomar conhecimento do fato, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCA) de Aracruz, iniciou as primeiras diligências. Até o momento nenhuma tipificação do crime está descartada e não há suspeitos detidos. O caso seguirá sob investigação da delegacia.
A Prefeitura de Aracruz foi procurada e informou, por nota, que "o caso aconteceu fora do ambiente escolar e, diante disso, não possui informações sobre o fato".

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