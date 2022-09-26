Boato de rapto de adolescente em escola mobiliza polícia em Aracruz

Em grupos nas redes sociais, a informação era que uma adolescente de 12 anos teria sido raptada quando seguia para a escola na tarde desta segunda-feira (26), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A jovem apareceu em imagens de uma câmera de segurança, acompanhada de um rapaz, sem a idade informada, no bairro Cohab III. O caso mobilizou as polícias Militar e Civil.

Os pais dela souberam pela escola que a jovem não estava em sala de aula, apesar de ter saído de casa uniformizada em direção ao colégio onde estuda, no bairro Jequitibá. Em seguida, surgiu o vídeo da jovem acompanhada. Com isso, os boatos era de que a menor poderia ter sido vítima de um crime.

Segundo a PM, ela retornou à escola, por volta das 17h, pouco antes de o horário vespertino ser encerrado. A família da jovem e a PM aguardaram por ela no local. A adolescente foi orientada a procurar a delegacia, caso tivesse sofrido algum tipo de violência.

POLÍCIA CIVIL

Segundo a Polícia Civil, por nota, após tomar conhecimento do fato, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCA) de Aracruz, iniciou as primeiras diligências. Até o momento nenhuma tipificação do crime está descartada e não há suspeitos detidos. O caso seguirá sob investigação da delegacia.