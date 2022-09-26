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Mandado de prisão

Suspeito de furtos e clonagem de veículo é preso em aldeia de Aracruz

Homem era um dos alvos mais procurados pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, segundo o delegado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2022 às 15:50

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:50

Um homem de 20 anos, morador da aldeia indígena Córrego do Ouro, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na manhã desta segunda-feira (26). Ele é suspeito de cometer crimes de furtos diversos e clonagem de veículo e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. O indivíduo foi encontrado pela polícia escondido dentro de um colchão na casa onde mora - a PC não detalhou em quais circunstâncias o homem foi localizado no colchão.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Aracruz, João Neiva e a Polícia Militar. Os policiais chegaram até o imóvel onde o suspeito mora e foram recepcionados pela companheira dele. Ela afirmou que o acusado não aparecia na aldeia há mais de três semanas. No entanto, nas buscas feitas no local, os policiais viram o homem. O indivíduo ainda tentou fugir, mas não conseguiu.
Arma apreendida com suspeito em aldeia de Aracruz
Arma apreendida com suspeito em aldeia de Aracruz Crédito: Divulgação/PCES
"O homem já havia fugido da ação policial duas vezes e era um dos alvos mais procurados pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz nos últimos meses. Segundo as investigações, ele é autor de um furto de motocicleta e responde a outro inquérito por furto e clonagem de veículo, bem como por furto em propriedades rurais, furto de gado e maquinário agrícola", disse o delegado Leandro Sperandio, titular da Deic de Aracruz.
Durante a ação policial foi encontrada uma arma de fogo. Em seguida, o suspeito foi conduzido à 13ª Delegacia Regional e depois encaminhado ao sistema prisional.

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