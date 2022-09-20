Acidente entre carro e carreta deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida no final da tarde desta terça-feira (20), na altura do quilômetro 170 da BR 101, no município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Imagens mostram a caminhonete parada em uma área de vegetação, às margens da pista, e o estrago causado pela batida, na parte traseira da carreta (veja o vídeo). A dinâmica do acidente não foi informada. Até as 20h desta terça-feira (20), o trânsito seguia no sistema "pare-e-siga" no trecho.
Para atendimento do acidente, a Eco101 acionou um guincho e uma ambulância. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que uma equipe também prestava o atendimento necessário no local.