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Km 170

Acidente entre carro e carreta deixa um ferido na BR 101, em Aracruz

Batida aconteceu no final da tarde desta terça-feira (20) e uma vítima foi encaminhada ao hospital; trânsito seguia em "pare-e-siga" até a noite
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 set 2022 às 20:47

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 20:47

Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida no final da tarde desta terça-feira (20), na altura do quilômetro 170 da BR 101, no município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Imagens mostram a caminhonete parada em uma área de vegetação, às margens da pista, e o estrago causado pela batida, na parte traseira da carreta (veja o vídeo). A dinâmica do acidente não foi informada. Até as 20h desta terça-feira (20), o trânsito seguia no sistema "pare-e-siga" no trecho.
Para atendimento do acidente, a Eco101 acionou um guincho e uma ambulância. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que uma equipe também prestava o atendimento necessário no local.

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