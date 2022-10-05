O ônibus da da empresa Gontijo tombou foram da rodovia no km 362,7, na BR 101, em Anchieta Crédito: Telespectador | A Gazeta

De acordo com a PRF, havia 45 passageiros no ônibus da empresa Gontijo e 12 ficaram feridos. A corporação informou que o veículo seguia de Valença, na Bahia, para São Paulo quando saiu da pista e tombou fora da rodovia em Anchieta. Ainda está em apuração o que levou o veículo a tombar fora da pista.

Ônibus tomba em acidente e mais de 10 passageiros ficam feridos na BR 101

As vítimas do acidente, entre elas uma gestante, foram socorridas para quatro hospitais da região e, assim que houver informações sobre estado de saúde dos feridos, este texto será atualizado.

O QUE DIZ A EMPRESA

A comunicação da empresa Gontijo, responsável pelo ônibus, informou que após o acidente outro ve[iculo foi enviado ao local. Os passageiros feridos serão acompanhados e, assim que forem liberados, poderão seguir viagem. A empresa ressaltou que todos estão bem, incluindo o motorista, e não há registros de morte ou de pessoas com fratura exposta.

Apesar de a PRF informar 12 vítimas, a empresa afirmou que 10 pessoas ficaram feridas – as outras duas seriam acompanhantes, segundo a Gontijo. "Todos com escoriações. Nada grave. Os outros dois são um bebê de colo, sem qualquer problema, que está com a mãe e um parente adulto acompanhando outro também com escoriações", esclareceu.

A empresa também disse que um dos feridos relatou ter batido em algo, portanto, passará pelo exame de raio-x para verificar se não houve fratura.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim comunicou que cinco vítimas foram levadas à unidade. Elas estão sendo atendidas no pronto-socorro com ferimentos leves.

MOTIVO DO ACIDENTE

TV Gazeta Sul, uma agente da Para o repórter Matheus Passos, da, uma agente da PRF contou que o motorista do ônibus explicou o que teria causado o acidente. O ônibus estava seguindo no sentido Cachoeiro, quando um veículo teria invadido a contramão, segundo o motorista. Para evitar uma colisão, o motorista desviou e acabou perdendo o controle da direção, caindo em um barranco.

Nesta tarde, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro atualizou que das cinco pessoas que estavam no hospital, três já tiveram alta. Já o Pronto Atendimento (PA) de Anchieta divulgou que os pacientes atendidos lá, sendo três adultos do sexo feminino e uma criança de 4 anos, somente tiveram escoriações e todos já foram liberados.