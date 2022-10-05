Jogadores acusados de estupro prestam esclarecimentos à Polícia Civil

João Diogo prestou depoimento na segunda-feira (3) Crédito: Laura Rocha / G1

O argentino Alexis Lucas Delgado, Eduardo Hatamoto e João Diogo são acusados por Alcimara Ventura por tê-la violentado entre a noite do dia 25 e a madrugada do dia 26 de setembro.

Ela afirma que consentiu ter relações sexuais com Lucas Delgado, mas após chegar ao hotel onde ele estava hospedado, o atleta não fez o uso de preservativo quando se relacionou com ela - a vítima teria insistido para que ele usasse preservativo, mas o jogador forçou a relação sem proteção. Na sequência, enquanto ela estava no banho, os colegas de clube, Eduardo e João Diogo, foram até o quarto e teriam alisado seu corpo, além de forçarem relações com ela. Alcimara negou as investidas dos jogadores e teria sido agredida no quarto, além de ter levado uma mordida no seio.

Imagens de câmera de segurança mostram a atividade no corredor do hotel, e mostram o momento em que Alcimara sai do quarto pela primeira vez, quando Hatamoto a segue e a leva para outro quarto, onde ficaram por cerca de sete minutos. Na sequência, a vítima deixou o local sozinha.

SEQUÊNCIA DE DEPOIMENTOS

João Diogo Jennings, de 23 anos, prestou depoimento na tarde de segunda-feira (3) na 4ª DP, em Praça da República, Centro do Rio, onde o caso foi registrado. De acordo com informações do g1 Rio, o atleta ficou no DP por cerca de duas horas e não falou com a imprensa. “Ele é inocente. Ele está aqui por livre e espontânea vontade para comprovar a inocência dele”, disse a advogada de João, Graciele Queiroz.

Em troca de mensagens por aplicativo de texto com a reportagem do g1 Rio, a advogada afirma que documentos foram anexados à investigação para colaborar com o prosseguimento do caso.

Mensagem da advogada Graciele Queiroz enviada para a reportagem do g1 Crédito: Reprodução / G1

Já Eduardo Hatamoto, de 19 anos, esteve na delegacia na tarde de terça-feira (4) e também prestou esclarecimentos. O depoimento de Hatamoto durou mais de duas horas e ele também não quis falar com a imprensa presente no local. Hatamoto seria o autor da mordida no seio direito de Alcimara, que saiu chorando do quarto após o ato. Ele ainda seguiu a vítima pelo corredor e a levou para outro quarto antes dela deixar o hotel.

Seio da vítima foi mordido por jogador do Botafogo-SP quando ela negou as relações sexuais Crédito: Reprodução/Twitter

ARGENTINO PODE TER DEIXADO O BRASIL

Alexis Lucas Delgado, o argentino de 27 anos, teve seu contrato rescindido com o Botafogo-SP assim que o clube teve conhecimento do caso. Ele é o responsável por levar Alcimara até o hotel e forçou relações sexuais com ela sem o uso de preservativos.

A 4ª DP diz não ter previsão de quando poderá ouvir o atleta. Mas a Polícia Civil está comparando os depoimentos de Eduardo Hatamoto e João Diogo, somados as provas colhidas e as imagens das câmeras de segurança, a previsão da PC é que o caso seja concluído até sexta-feira (7).

CLUBE NÃO ENCERROU CONTRATO COM OS OUTROS ACUSADOS