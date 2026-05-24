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Atenção, motoristas!

Mário Gurgel terá desvios para obras de novo viaduto em Cariacica a partir desta segunda (25)

Alterações no trânsito vão viabilizar avanço da construção da nova estrutura e também de mergulhão no Trevo de Alto Lage

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 10:36

Publicado em 

24 mai 2026 às 10:36
Interdições e desvios para obra do viaduto na Mário Gurgel começam na segunda-feira (25)
Interdições e desvios para obra do viaduto na Mário Gurgel começam na segunda-feira (25) Prefeitura de Cariacica

Motoristas que passam pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem ficar atentos às mudanças no trânsito que começam a valer a partir desta segunda-feira (25). Os desvios provisórios fazem parte das obras do Novo Viaduto e Mergulhão no Trevo de Alto Lage.


Segundo a prefeitura, as alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região. Todos os trechos estarão sinalizados para orientar os condutores sobre as novas rotas.

Sentido Jardim América x Viana

Os condutores que seguem de Jardim América em direção a Viana deverão utilizar um novo acesso aberto no canteiro central, próximo ao Pronto Atendimento de Alto Lage.


O trajeto será o seguinte:

  • entrada pelo acesso provisório no canteiro central próximo ao PA de Alto Lage;
  • circulação pela pista contrária da Avenida Mário Gurgel;
  • retorno ao fluxo normal em frente ao Supermercado Sempre Tem.


Outra opção disponível aos motoristas será:

  • seguir em frente ao Pronto Atendimento de Alto Lage;
  • fazer o contorno na Casa do Adubo;
  • acessar a marginal da Avenida Mário Gurgel.

Sentido Viana x Jardim América

Para quem segue de Viana em direção a Jardim América, a pista será reduzida para duas faixas próximo ao semáforo em frente à loja Obramax. A mudança permitirá a abertura de espaço para o fluxo no sentido contrário durante as obras.

Motoristas que saem de Itacibá

Os condutores que estiverem vindo da região de Itacibá e desejarem seguir para Jardim América deverão utilizar a via marginal da Avenida Mário Gurgel até o Viaduto Dona Rosa/Kléber Andrade, onde poderão realizar o retorno.

Acesso ao bairro Itacibá

Já os motoristas que seguem no sentido Viana e desejam acessar o bairro Itacibá precisarão fazer o retorno em frente ao Supermercado Atacado Vem, utilizando o canteiro central sinalizado com placas indicativas.

Fluxo de veículos

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), os desvios são necessários para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores durante a execução da obra.


“Com os desvios podemos manter o ritmo da construção sem interromper totalmente a circulação. A via está sendo preparada para receber as grandes estruturas do novo viaduto e do mergulhão, obra importante no desenvolvimento da mobilidade do município”, afirmou o secretário Weverton Moraes.

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