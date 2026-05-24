Mário Gurgel terá desvios para obras de novo viaduto em Cariacica a partir desta segunda (25)

Motoristas que passam pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem ficar atentos às mudanças no trânsito que começam a valer a partir desta segunda-feira (25). Os desvios provisórios fazem parte das obras do Novo Viaduto e Mergulhão no Trevo de Alto Lage.
Segundo a prefeitura, as alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região. Todos os trechos estarão sinalizados para orientar os condutores sobre as novas rotas.
Os condutores que seguem de Jardim América em direção a Viana deverão utilizar um novo acesso aberto no canteiro central, próximo ao Pronto Atendimento de Alto Lage.
O trajeto será o seguinte:
- entrada pelo acesso provisório no canteiro central próximo ao PA de Alto Lage;
- circulação pela pista contrária da Avenida Mário Gurgel;
- retorno ao fluxo normal em frente ao Supermercado Sempre Tem.
Outra opção disponível aos motoristas será:
- seguir em frente ao Pronto Atendimento de Alto Lage;
- fazer o contorno na Casa do Adubo;
- acessar a marginal da Avenida Mário Gurgel.
Sentido Viana x Jardim América
Para quem segue de Viana em direção a Jardim América, a pista será reduzida para duas faixas próximo ao semáforo em frente à loja Obramax. A mudança permitirá a abertura de espaço para o fluxo no sentido contrário durante as obras.
Motoristas que saem de Itacibá
Os condutores que estiverem vindo da região de Itacibá e desejarem seguir para Jardim América deverão utilizar a via marginal da Avenida Mário Gurgel até o Viaduto Dona Rosa/Kléber Andrade, onde poderão realizar o retorno.
Acesso ao bairro Itacibá
Já os motoristas que seguem no sentido Viana e desejam acessar o bairro Itacibá precisarão fazer o retorno em frente ao Supermercado Atacado Vem, utilizando o canteiro central sinalizado com placas indicativas.
Fluxo de veículos