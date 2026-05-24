Mário Gurgel terá desvios para obras de novo viaduto em Cariacica a partir desta segunda (25)

Motoristas que passam pela Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, devem ficar atentos às mudanças no trânsito que começam a valer a partir desta segunda-feira (25). Os desvios provisórios fazem parte das obras do Novo Viaduto e Mergulhão no Trevo de Alto Lage.





Segundo a prefeitura, as alterações foram planejadas para permitir o avanço das intervenções sem interromper totalmente o fluxo de veículos na região. Todos os trechos estarão sinalizados para orientar os condutores sobre as novas rotas.