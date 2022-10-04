Confira horários e transmissões da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

TERÇA-FEIRA (4)
- JUVENTUDE x CORINTHIANS
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
QUARTA-FEIRA (5)
- BRAGANTINO x CUIABÁ
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CEARÁ x GOIÁS
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- ATLÉTICO-GO x FLUMINENSE
Local: Antônio Accioly, Goiânia
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- ATHLETICO-PR x FORTALEZA
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Horário: 19h30
Transmissão: Furacão Live
- FLAMENGO x INTERNACIONAL
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere
- SANTOS x ATLÉTICO-MG
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 21h30
Transmissão: Globo (SP) e Premiere
QUINTA-FEIRA (6)
- PALMEIRAS x CORITIBA
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- AMÉRICA-MG x SÃO PAULO
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
- AVAÍ x BOTAFOGO
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 33ª RODADA DA SÉRIE B
- GRÊMIO x CSA - 04/10
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- OPERÁRIO x VASCO - 04/10
Local: Germano Kruger, Ponta Grossa
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CRUZEIRO x ITUANO - 05/10
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 21h30
Transmissão: Globo (MG), Premiere e SporTV