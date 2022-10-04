  • Confira horários e transmissões da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira horários e transmissões da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Partindo para a reta final, o Brasileirão segue a todo vapor na 30ª rodada. Confira onde e como acompanhar o seu time do coração!
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 09:43

Taça do Brasileirão 2022 Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

TERÇA-FEIRA (4)

  • JUVENTUDE x CORINTHIANS
    Local:     Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere

QUARTA-FEIRA (5)

  • BRAGANTINO x CUIABÁ
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CEARÁ x GOIÁS
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • ATLÉTICO-GO x FLUMINENSE
    Local: Antônio Accioly, Goiânia
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • ATHLETICO-PR x FORTALEZA
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Horário: 19h30
    Transmissão: Furacão Live

  • FLAMENGO x INTERNACIONAL
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere

  • SANTOS x ATLÉTICO-MG
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Horário: 21h30
    Transmissão: Globo (SP) e Premiere

QUINTA-FEIRA (6)

  • PALMEIRAS x CORITIBA
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • AMÉRICA-MG x SÃO PAULO
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • AVAÍ x BOTAFOGO
    Local: Ressacada, Florianópolis
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • GRÊMIO x CSA - 04/10
    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • OPERÁRIO x VASCO - 04/10
    Local:     Germano Kruger, Ponta Grossa
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CRUZEIRO x ITUANO - 05/10
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 21h30
    Transmissão: Globo (MG), Premiere e SporTV

