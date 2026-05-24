Lavrador é assassinado a tiros após lutar com criminosos em Linhares

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite desse sábado (23), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos antes de ser atingida por diversos disparos na região da cabeça. A víitima foi identificada como Aldair dos Santos Espírito Santo, 30 anos.
A esposa da vítima contou para a PM que o casal mora na localidade de Farias, onde o homem trabalhava como meeiro em uma lavoura. Eles estavam na casa de parentes desde sexta-feira (22) e retornariam no domingo (24). Ela ainda revelou que dois homens encapuzados chegaram ao imóvel e chamaram pela vítima. Ao se aproximar, o homem tirou o boné e disse não ser a pessoa que os suspeitos procuravam.
Houve uma luta corporal entre Aldair e um dos criminosos. Durante a confusão, um disparo foi efetuado, mas ninguém foi atingido. Em seguida, o segundo suspeito ordenou que a mulher se afastasse e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e posteriormente liberado aos familiares.