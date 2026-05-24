Lavrador é assassinado a tiros após lutar com criminosos em Linhares

A esposa da vítima contou para a PM que o casal mora na localidade de Farias, onde o homem trabalhava como meeiro em uma lavoura. Eles estavam na casa de parentes desde sexta-feira (22) e retornariam no domingo (24). Ela ainda revelou que dois homens encapuzados chegaram ao imóvel e chamaram pela vítima. Ao se aproximar, o homem tirou o boné e disse não ser a pessoa que os suspeitos procuravam.