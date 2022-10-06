Morre aposentada atropelada por caminhão em Jardim Camburi

Maria Auxiliadora Carvalho Guimarães era moradora de Jardim Camburi há anos Crédito: Arquivo pessoal

A aposentada atropelada nesta quarta-feira (5) por um caminhão que estava a serviço da Prefeitura de Vitória na Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, Vitória, morreu na madrugada desta quinta-feira (6). Maria Auxiliadora Carvalho Guimarães, 77 anos, estava internada no Hospital Estadual São Lucas, onde passou por uma cirurgia de amputação da perna, mas não resistiu ao procedimento.

De acordo com a nora da vítima, Ynara Santos, a família ainda não teve acesso às imagens de monitoramento do momento do acidente, mas acredita que Maria Auxiliadora estava indo para casa, provavelmente voltando da padaria, pois ela tinha o hábito de descer sozinha do prédio onde morava e comprar pão ou ir à farmácia.

"O filho dela me contou que chegou no local do acidente e ela, lúcida, disse que achou que o sinal estava aberto para os pedestres e resolveu atravessar fora da faixa. Acho que o caminhão fez uma curva e não conseguiu frear a tempo”, contou a nora de Maria Auxiliadora