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Acidente

Motorista morre preso às ferragens de caminhão na BR 262 em Ibatiba

Uma mulher que estava no carona do veículo foi socorrida em estado grave. Colisão entre caminhão e carro, na noite desta quinta (6), feriu gravemente uma passageira do automóvel

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 11:03

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 11:03
Motorista morre preso às ferragens de caminhão na BR 262, em Ibatiba
Motorista de caminhão morreu quando estava encarcerado, em meio às ferragens do veículo, nesta quinta-feira (6) em Ibatiba Crédito: Divulgação \ Corpo de Bombeiros
Um motorista morreu em um acidente entre o caminhão conduzido por ele e um carro na noite desta quinta-feira (6), no km 150 da BR 262, próximo à Curva da Ferradura, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Claudinei Mendonça Santana, de 43 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu. Uma mulher que estava no banco do carona do caminhão foi socorrida em estado grave e uma passageira do automóvel sofreu lesões leves.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência envolvendo dois veículos. No local, já estavam no local as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em nota, a PRF disse que ocorreu uma colisão lateral envolvendo um Hyundai Creta e um caminhão, que, após a batida, acabou atingindo um barranco.
Segundo os Bombeiros, o motorista do caminhão estava encarcerado quando os militares chegaram ao local e a equipe do Samu constatou que ele estava morto. Uma mulher, que estava no banco do carona do caminhão, foi levada pelos socorristas com lesões graves para um hospital da região. A PRF afirmou que no carro estavam o condutor, que não se feriu, e uma passageira, que sofreu lesões leves.

Motorista morre preso às ferragens de caminhão na BR 262, em Ibatiba

O Corpo de Bombeiros informou que realizou o desencarceramento do condutor do caminhão com auxílio de um guincho que deu apoio no atendimento à ocorrência. "Os militares iniciaram a atuação para extração da vítima. Foi necessário remover chapas de MDF e realizar cortes na estrutura na cabine do caminhão para a retirada do corpo da vítima", disse a corporação, em nota.
A Polícia Civil  afirmou que a perícia foi acionada e o corpo do homem de 43 anos – condutor do caminhão – foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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