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Caparaó

Acidente em Iúna: carro bate em árvore e deixa cinco pessoas feridas

Motorista ficou preso às ferragens. As outras quatro vítimas conseguiram sair do veículo, mas todos foram encaminhados para hospitais
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

08 out 2022 às 10:29

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 10:29

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Corpo de Bombeiros e Samu em atendimento a vítimas de acidente em Iúna Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam bater contra uma árvore. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (8) na ES 185, em Iúna, na região do Caparaó. O motorista perdeu o controle da direção, bateu em placas de sinalização e depois colidiu contra uma árvore. Ele acabou ficando preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o desencarceramento.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe se deslocava de Venda Nova do Imigrante para Irupi quando viu o veículo acidentado, com o motorista ainda preso. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle após passar por uma curva.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) apoiaram no resgate devido à quantidade de feridos.  As vítimas foram levadas para hospitais da região, porém não há informações sobre o estado de saúde delas.

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