Acidente em Iúna: carro bate em árvore e deixa cinco pessoas feridas

Corpo de Bombeiros e Samu em atendimento a vítimas de acidente em Iúna Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul

Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam bater contra uma árvore. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (8) na ES 185, em Iúna, na região do Caparaó. O motorista perdeu o controle da direção, bateu em placas de sinalização e depois colidiu contra uma árvore. Ele acabou ficando preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o desencarceramento.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe se deslocava de Venda Nova do Imigrante para Irupi quando viu o veículo acidentado, com o motorista ainda preso. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle após passar por uma curva.