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Crime

Mulher tem casa furtada por vizinho enquanto estava no médico em Iúna

Após ouvir testemunhas, PMs localizaram o homem, que mora em frente à casa da vítima e confessou o crime. Suspeito chegou a sacar R$ 939 de cartão de benefício que estava entre os bens furtados

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 10:43

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 out 2022 às 10:43
Uma mulher de 41 anos encontrou a casa arrombada e furtada ao voltar do médico na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Pito, em Iúna, no Sul do Estado. O suspeito é um vizinho da vítima, que foi identificado e confessou à polícia que cometeu o crime.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
À Polícia Militar, o suspeito confessou que furtou os bens da mulher Crédito: Fernando Madeira
Conforme ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que, ao chegar em casa, após ir ao médico para um procedimento rotineiro de hemodiálise, ela se deparou com a janela arrombada e o imóvel revirado. Ao entrar na residência, a mulher identificou que foram levados uma botija de gás, um relógio, quatro canecas e um cartão para receber benefício.
Segundo a PM, alguns vizinhos contaram aos militares que viram um homem carregando uma botija de gás no meio da rua. A equipe prosseguiu até a casa do indivíduo que fica em frente à moradia da vítima. Ao conversar com os militares, o suspeito confessou o furto.
O homem disse aos militares que foi ao banco com o cartão da vítima e fez um saque no valor de R$ 939. Na ocorrência da PM consta que restavam apenas R$ 200, pois, segundo relato do suspeito aos policiais, ele teria comprado pedras de crack.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito disse ter vendido a botija de gás para outro homem por R$ 50. A corporação informou no boletim de ocorrência que a residência dele é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Já o homem que comprou a botija não permitiu a entrada dos policiais em sua casa, mas foi à delegacia prestar depoimento.
Segundo a PM, uma quantia – que não foi informada pela corporação – foi recuperada, assim como o cartão da vítima. O suspeito do crime e o homem que comprou a botija de gás furtada foram conduzidos à Delegacia de Plantão em Venda Nova do Imigrante.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados com os conduzidos. Em nota, a corporação disse apenas que  No último dia 14 de setembro, um homem de 36 anos, suspeito de ser o autor do crime, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações sobre a morte do motorista de aplicativo estão em andamento

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