Mulher tem casa furtada por vizinho enquanto estava no médico em Iúna

Uma mulher de 41 anos encontrou a casa arrombada e furtada ao voltar do médico na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Pito, em Iúna , no Sul do Estado . O suspeito é um vizinho da vítima, que foi identificado e confessou à polícia que cometeu o crime.

À Polícia Militar, o suspeito confessou que furtou os bens da mulher Crédito: Fernando Madeira

Conforme ocorrência da Polícia Militar , a vítima relatou aos policiais que, ao chegar em casa, após ir ao médico para um procedimento rotineiro de hemodiálise, ela se deparou com a janela arrombada e o imóvel revirado. Ao entrar na residência, a mulher identificou que foram levados uma botija de gás, um relógio, quatro canecas e um cartão para receber benefício.

Segundo a PM, alguns vizinhos contaram aos militares que viram um homem carregando uma botija de gás no meio da rua. A equipe prosseguiu até a casa do indivíduo que fica em frente à moradia da vítima. Ao conversar com os militares, o suspeito confessou o furto.

O homem disse aos militares que foi ao banco com o cartão da vítima e fez um saque no valor de R$ 939. Na ocorrência da PM consta que restavam apenas R$ 200, pois, segundo relato do suspeito aos policiais, ele teria comprado pedras de crack.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito disse ter vendido a botija de gás para outro homem por R$ 50. A corporação informou no boletim de ocorrência que a residência dele é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Já o homem que comprou a botija não permitiu a entrada dos policiais em sua casa, mas foi à delegacia prestar depoimento.

Segundo a PM, uma quantia – que não foi informada pela corporação – foi recuperada, assim como o cartão da vítima. O suspeito do crime e o homem que comprou a botija de gás furtada foram conduzidos à Delegacia de Plantão em Venda Nova do Imigrante.