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Motociclista morre após tombar em córrego no interior em Iúna

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local socorrer Flauzino Lucio da Silveira, de 56 anos, mas ele já estava morto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 set 2022 às 14:17

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 14:17

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi ao local Crédito: Divulgação/ Sesa
Um motociclista de 56 anos morreu na tarde desta segunda-feira (26), após tombar com o veículo em um rio de Iúna, a Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local socorrer Flauzino Lucio da Silveira, mas ele já estava morto.
De acordo com a polícia, o acidente foi às 13h40, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Vila Nova. No local, a polícia viu a vítima caída e a motocicleta, estava sobre parte do corpo. O Samu esteve no local e constatou a morte.
A vítima, Flauzino Lucio da Silveira, era morador do interior de Iúna. O local, segundo a polícia, não é de passagem de veículos. O fato gerou desconfiança, e o perito no local, não conseguiu precisar ser um acidente, sendo necessárias imagens de câmeras de segurança. O local há câmeras de segurança, porém a guarnição não conseguiu as filmagens.
Os pertences da vítima foram localizados no local e a motocicleta Honda Bros NXR foi entregue a ex-esposa de Flauzino, que compareceu no local. Após perícia o corpo foi recolhido pelo serviço da Polícia Civil.

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