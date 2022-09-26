Motociclista morre após tombar em córrego no interior em Iúna

A vítima, Flauzino Lucio da Silveira, era morador do interior de Iúna. O local, segundo a polícia, não é de passagem de veículos. O fato gerou desconfiança, e o perito no local, não conseguiu precisar ser um acidente, sendo necessárias imagens de câmeras de segurança. O local há câmeras de segurança, porém a guarnição não conseguiu as filmagens.