Jovem morre em acidente entre duas motos em Água Doce do Norte

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente entre duas motos na noite deste domingo (25), no distrito de Vila Lenita, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Flávia Teixeira dos Santos Miranda estava na garupa de um dos veículos e teve a morte confirmada no local. Outras três pessoas ficaram feridas.
Segundo a Polícia Militar, havia duas pessoas em cada moto. As três vítimas que se feriram foram socorridas para o Pronto Socorro Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, e não tiveram estado de saúde informado. A PM informou que, devido aos ferimentos, os condutores das motos não tiveram condições de realizar o teste do bafômetro nem conseguiram explicar como o acidente aconteceu.
O corpo de Flávia foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde deve ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte.