Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente em Colatina

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo uma moto em que ela estava na garupa e um carro na noite deste domingo (9), na ES 341, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima não teve o nome e a idade divulgados. O motociclista foi socorrido para um hospital. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por homicídio culposo e será levado a um presídio após receber alta.
A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada às 18h45. O motorista do Fiat Punto informou aos militares que a moto Shineray de cor vermelha, que seguia no sentido Colatina, atingiu o lado esquerdo, na altura da roda dianteira do carro, que trafegava sentido Pancas.
De acordo com a PM, quando a equipe chegou ao local, a mulher que estava na garupa da moto estava no chão sendo amparada por populares e o condutor do veículo estava no local, com escoriações no corpo.
A ocorrência também foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PM informou que, ainda no local, o médico do Samu a morte da mulher, que teve a perna esquerda amputada na altura do joelho por conta do acidente. O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Já o motociclista foi encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.
A PM percebeu que o homem que conduzia a moto se encontrava em alto grau de embriaguez, mas não foi possível realizar o teste de alcoolemia diante dos ferimentos que ele sofreu. A equipe, então, realizou o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, “sendo visível os seguintes sintomas, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência”.
O motorista do carro explicou à polícia que estava no veículo com o irmão, quando o motociclista que realizava uma ultrapassagem sentido Colatina atingiu a lateral esquerda do seu veículo, danificando a roda dianteira, o para-choque e a porta dianteira do carro. O condutor do automóvel fez o teste do etilômetro e deu negativo. Ele foi conduzido até a 15ª Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimento à autoridade policial de plantão.
A Polícia Civil informou que o motociclista, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. “Após receber alta médica, será levado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, completou.