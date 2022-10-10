Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente em Colatina

De acordo com a PM, quando a equipe chegou ao local, a mulher que estava na garupa da moto estava no chão sendo amparada por populares e o condutor do veículo estava no local, com escoriações no corpo.

O motorista do carro explicou à polícia que estava no veículo com o irmão, quando o motociclista que realizava uma ultrapassagem sentido Colatina atingiu a lateral esquerda do seu veículo, danificando a roda dianteira, o para-choque e a porta dianteira do carro. O condutor do automóvel fez o teste do etilômetro e deu negativo. Ele foi conduzido até a 15ª Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimento à autoridade policial de plantão.