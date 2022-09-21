Acidente entre três carros fere duas pessoas na BR 259 em Colatina

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas no km 53 da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Imagens registradas no local mostram os danos da colisão aos veículos.

As vítimas estavam cada uma em um carro diferente e sofreram ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve pessoas feridas no terceiro automóvel. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para colher mais informações sobre a colisão. A dinâmica do acidente não foi informada.

O acidente aconteceu por volta de 7h, em trecho onde há uma faixa dupla no sentido da colisão. O sentido oposto tem pista única. Dois carros foram parar no acostamento e um ficou na pista adicional da parte duplicada. Houve lentidão no trânsito, mas a rodovia não precisou ser interditada.