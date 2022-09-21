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Acidente entre três carros fere duas pessoas na BR 259 em Colatina

Vítimas estavam cada uma em um carro diferente e sofreram ferimentos leves, segundo os Bombeiros. Houve lentidão no trânsito, mas rodovia não precisou ser interditada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 set 2022 às 10:13

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 10:13

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas no km 53 da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Imagens registradas no local mostram os danos da colisão aos veículos.
As vítimas estavam cada uma em um carro diferente e sofreram ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve pessoas feridas no terceiro automóvel. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para colher mais informações sobre a colisão. A dinâmica do acidente não foi informada.
O acidente aconteceu por volta de 7h, em trecho onde há uma faixa dupla no sentido da colisão. O  sentido oposto tem pista única. Dois carros foram parar no acostamento e um ficou na pista adicional da parte duplicada. Houve lentidão no trânsito, mas a rodovia não precisou ser interditada.
As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. 

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