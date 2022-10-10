Após incêndio, cinco lojas são interditadas em Colatina

O fogo rapidamente se espalhou entre os comércios e os bombeiros tiveram trabalho para realizar o combate

Moradores da região informaram que as chamas teriam atingido estabelecimentos que comercializam alimentos, como doces e salgados, e também um comércio de aparelhos eletrônicos. Os donos das lojas tiveram a ajuda dos militares e de moradores para retirar os produtos de dentro dos pontos comerciais.