Após incêndio, cinco lojas são interditadas em Colatina

Cinco lojas do Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram interditadas nesta segunda-feira (10) após a análise feita pelo Corpo de Bombeiros. Os estabelecimentos ficam em um imóvel atingido por um incêndio, na tarde do último sábado (8). As interdições foram determinadas pela Defesa Civil municipal, sem prazo determinado.
De acordo com os bombeiros, as cinco lojas sofreram danos nas estruturas físicas, sendo que três deles foram diretamente afetados pelas chamas. O imóvel está localizado na rua Cassiano Castelo. Após a ocorrência, houve o acionamento da perícia dos bombeiros para avaliar a causa do incêndio. O prazo previsto para a conclusão do laudo é de 10 dias.
O INCÊNDIO
Moradores da região informaram que as chamas teriam atingido estabelecimentos que comercializam alimentos, como doces e salgados, e também um comércio de aparelhos eletrônicos. Os donos das lojas tiveram a ajuda dos militares e de moradores para retirar os produtos de dentro dos pontos comerciais.
Mercadorias e móveis dos estabelecimentos, entre elas de uma loja de roupas, foram colocadas na rua e na calçada. No entanto, ainda não há informação se o comércio de roupas também foi atingido pelas chamas.