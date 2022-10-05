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Perto da rodoviária

Homem morre após ser baleado por policial de folga em Colatina

Caso ocorreu no Centro, perto da rodoviária. Segundo informações da PM, o homem estava armado e foi baleado após reagir a uma abordagem
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 out 2022 às 18:40

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:40

Homem morre após ser baleado por policial de folga em Colatina
O homem foi baleado próximo à rodoviária por um policial de folga Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morreu após ser baleado por um policial de folga na tarde desta quarta-feira (5), no meio da rua, próximo à Rodoviária de Colatina, no Centro do município, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o homem, que estava armado, foi baleado após reagir a abordagem policial. O homem foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, o indivíduo foi flagrado por um policial de folga atirando contra uma pessoa, que não foi atingida. A PM informou que foi dada voz de prisão, mas o suspeito teria reagido, momento em que o policial de folga “utilizou de força necessária para repelir a possível injusta agressão”. Consta que foram efetuados dois disparos e um deles acertou o abdômen do homem.
Com o suspeito, a PM apreendeu uma garrucha calibre .22, quatro munições do mesmo calibre, uma carteira com documentos e R$ 265 em espécie.
A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência. A corporação disse, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e destacou que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

06/10/2022 - 11:14
Após publicação desta matéria, A Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela PM e a Polícia Civil enviou nota com informações sobre as investigações. O texto foi atualizado.

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