Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Capital

Corpo de homem morto é encontrado boiando na Baía de Vitória

Segundo uma pessoa que trabalha na região, uma equipe do Corpo de Bombeiros recolheu o corpo por volta de 11h20 deste sábado (29), na altura da Curva do Saldanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 11:59

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 11:59

Corpo é encontrado boiando na baía de vitória
Bombeiros foram acionados para recolher corpo achado boiando na Baía de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morto foi encontrado boiando na Baía de Vitória, na Capital, na manhã deste sábado (29). Ele não foi identificado e o corpo já foi recolhido.
Uma testemunha, que trabalha na região e pediu para não ser identificada, disse que o corpo foi visto por volta de 9h e que uma equipe do Corpo de Bombeiros recolheu a vítima por volta de 11h20, na altura da Curva do Saldanha. Segundo o relato, o homem usava apenas cueca e uma camisa de cor clara.
A reportagem demandou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar para ter mais detalhes sobre a ocorrência e saber se havia sinais de violência no corpo e a causa da morte. 
A Polícia Militar disse que, na manhã deste sábado (29), foi acionada para verificar a informação de que havia um corpo boiando, próximo a um porto, na altura de Paul, em Vila Velha. O fato foi constatado e uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada do cadáver, que não possuía sinais de violência aparente, da água.
A perícia foi acionada e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos
Com informações do G1ES

Atualização

29/10/2022 - 4:00
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil e Polícia Militar enviaram notas com mais detalhes sobre o caso. O texto foi atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados