Corpo de homem morto é encontrado boiando na Baía de Vitória

Um homem morto foi encontrado boiando na Baía de Vitória, na Capital, na manhã deste sábado (29). Ele não foi identificado e o corpo já foi recolhido.
A reportagem demandou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar para ter mais detalhes sobre a ocorrência e saber se havia sinais de violência no corpo e a causa da morte.
A Polícia Militar disse que, na manhã deste sábado (29), foi acionada para verificar a informação de que havia um corpo boiando, próximo a um porto, na altura de Paul, em Vila Velha. O fato foi constatado e uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada do cadáver, que não possuía sinais de violência aparente, da água.
A perícia foi acionada e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos
Atualização
29/10/2022 - 4:00
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil e Polícia Militar enviaram notas com mais detalhes sobre o caso. O texto foi atualizado.