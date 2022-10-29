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Morte por afogamento

Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Linhares

Vítima foi identificada como Eduardo Ribeiro, de 22 anos. Equipe de mergulhadores atuou nas buscas pelo corpo, localizado na tarde deste sábado (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 out 2022 às 19:50
Mergulhadores fizeram buscas subaquáticas em lagoa
Mergulhadores fizeram buscas subaquáticas em lagoa Crédito: Foto cedida pelo site Norte Notícia
Um corpo foi encontrado em uma lagoa na tarde deste sábado (29), no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Eduardo Ribeiro, de 22 anos. O Corpo de Bombeiros atuou, com o apoio de uma equipe de mergulhadores, nas buscas pelo jovem, que havia desaparecido na água durante a manhã. 
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento, em uma lagoa no bairro Bebedouro, em Linhares, por volta das 12h deste sábado. "A equipe foi ao local e constatou que um homem havia desaparecido após entrar na água para nadar. Os militares do Mergulho se deslocaram até a região e fizeram buscas, tendo êxito em encontrar o corpo ao final da tarde. A Polícia Civil foi acionada", disse a corporação, em nota.
Após ter sido localizado, o corpo de Eduardo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, passou por necrópsia e já foi liberado aos familiares da vítima. A morte foi apontada como por afogamento.

Atualização

30/10/2022 - 10:58
Após publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros enviou nota, neste domingo (30), com informações sobre o atendimento à ocorrência. O texto foi atualizado.

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