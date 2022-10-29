Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Linhares

Um corpo foi encontrado em uma lagoa na tarde deste sábado (29), no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Eduardo Ribeiro, de 22 anos. O Corpo de Bombeiros atuou, com o apoio de uma equipe de mergulhadores, nas buscas pelo jovem, que havia desaparecido na água durante a manhã.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento, em uma lagoa no bairro Bebedouro, em Linhares, por volta das 12h deste sábado. "A equipe foi ao local e constatou que um homem havia desaparecido após entrar na água para nadar. Os militares do Mergulho se deslocaram até a região e fizeram buscas, tendo êxito em encontrar o corpo ao final da tarde. A Polícia Civil foi acionada", disse a corporação, em nota.
Após ter sido localizado, o corpo de Eduardo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, passou por necrópsia e já foi liberado aos familiares da vítima. A morte foi apontada como por afogamento.
Atualização
30/10/2022 - 10:58
Após publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros enviou nota, neste domingo (30), com informações sobre o atendimento à ocorrência. O texto foi atualizado.