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Em 1º de novembro

Passagem de ônibus em Linhares tem novo reajuste e sobe para R$ 4,20

Justiça determinou reajuste considerando estudo apresentado pela Viação Joana D'Arc, responsável pelo serviço de transporte coletivo do município; nova tarifa vale a partir da próxima terça (1°)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 out 2022 às 20:56

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 20:56

Passagem de ônibus em Linhares sobe de R$ 3,50 para R$ 4,10
Passagem de ônibus em Linhares sobe de R$ 4,10 para R$ 4,20 Crédito: Joana D'arc
Passagem de ônibus em Linhares tem novo reajuste e sobe para R$ 4,20
A partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, o valor da passagem de ônibus em Linhares, no Norte do Espírito Santo, será reajustado e vai subir para R$ 4,20. O aumento de R$ 0,10 foi determinado pela Justiça, após a Viação Joana D’Arc – responsável pelo transporte público no município – apresentar um estudo técnico que alerta sobre o desequilíbrio econômico-financeiro e os desafios para manter a empresa com os salários em dia.
A nova tarifa é válida apenas para as linhas que atendem bairros de Linhares. O reajuste não foi incorporado à linha de Sooretama. A empresa citou o movimento realizado por rodoviários que desencadeou em uma paralisação da categoria por conta de atrasos salariais, em agosto deste ano, o que foi resolvido após um acordo entre as partes.
A viação afirmou, contudo, que os problemas não foram totalmente resolvidos. Segundo o estudo técnico, seria necessário que o preço da passagem custasse R$ 4,38, desde janeiro deste ano, para cobrir as despesas. Por isso, mesmo com o reajuste já aplicado, a empresa alega que não foi possível recuperar o impacto causado pela queda do número de passageiros, especialmente após a pandemia.
A Viação Joana D’Arc também aponta que a tarifa deveria ser maior por conta da alta dos custos, entre eles, o do combustível, com o aumento do diesel. Os benefícios de gratuidade, sem uma fonte de custeio pelo serviço, também têm efeito neste período de crise, conforme a empresa.
No início deste ano, o reajuste aprovado havia sido de R$ 0,60 centavos, saindo de R$ 3,50 para R$ 4,10.

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