Projeto 'Somos Todas' destaca lições femininas de superação em Linhares

ÚItimo encontro do Projeto Somos Todas, Todo Dia em Linhares Crédito: Daniel Bittencur

Lições de superação contadas, com boa dose de emoção, por mulheres inspiradoras foram o destaque do último encontro do "Somos todas, todo dia", no auditório do Sicoob Leste Capixaba, em Linhares , no Norte do Estado, na quinta-feira (27). A iniciativa faz parte do projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, em parceria com o Sicoob e a Suzano.

A terceira edição do projeto trouxe para o bate-papo empreendedoras da cidade. Elas contaram suas histórias, dificuldades e conquistas, em um ambiente todo lilás e rosa, com almofadas espalhadas pelo chão, para que o público pudesse acompanhar o encontro de forma mais leve e descontraída.

Uma das palestrantes foi Carla Amorim, proprietária de uma açaiteria. Depois do divórcio, ela resolveu empreender, apostando na venda de açaí para sustentar os dois filhos. Presente ao evento, um deles revelou todo o orgulho que sente pelo espírito de superação da mãe.

Já Patrícia Brasil, proprietária de um espaço de beleza, contou que a história de vida das palestrantes em eventos anteriores a ajudou a melhorar como empreendedora. E se emocionou ao assumir o protagonismo no palco, compartilhando sua experiência empresarial diante de tantas mulheres:

"Fiquei muito feliz e agradecida a Deus. Poder tocar outras mulheres e levar a minha experiência para elas é muito importante e gratificante”, disse Patrícia.

Com espírito de vendedora desde a infância, Camila Rocha relatou sua experiência como dona de uma papelaria criativa. E lembrou que no início, diante das dificuldades, chegou até a desanimar, mas nunca desistiu do seu sonho.

“Eu me sinto muito inspirada. Ao mesmo tempo que compartilho um pouquinho da minha história, também aprendo com outras mulheres”, contou.

Quem também compartilhou sua história de vida e superação foi Laiani Ahnert Imberti. Criada no interior de Rio Bananal, no Norte do Estado, ela abriu mão de ser concursada em um banco para seguir o sonho. Hoje é a dona da maior perfumaria da região: “Este evento é muito importante para o empreendedorismo feminino. Estar aqui é um respiro na correria do dia a dia. Assim como também é um momento para a gente se inspirar, se motivar e se apoiar”, disse Laiani.

A gerente da unidade regional central do Sebrae, Carla Bortolozo, também compartilhou um pouco da sua experiência com as empreendedoras. "Foi uma excelente oportunidade de compartilhar o sucesso e um pouco das dificuldades que várias mulheres passam no dia a dia. E, principalmente, mostrar que é possível, que tem como alcançar o sucesso no empreendedorismo”, destacou.

Para alcançar esse sucesso, a psicóloga Edmara Montovani destacou, durante o evento, a importância de as mulheres se unirem cada vez mais. “Com os exemplos das empreendedoras que contaram as suas histórias, outras mulheres podem se sentir encorajadas a abrir o negócio próprio”, apontou.

Exposição de produtos locais

Além das histórias de vida das palestrantes, o evento também contou com uma exposição de produtos locais, como os sabões artesanais no estande de Tatiani Boldrini. Ela disse que começou a se interessar pela área no início da pandemia. Fez cursos de qualificação, estudou e hoje tem a saboaria com produtos totalmente naturais. “Acreditei no meu sonho. Estudei bastante e hoje faço o meu melhor. É a minha terapia”, revelou.

Outra expositora foi Rayane Ferreira França, que também deu exemplo de força e empreendedorismo. Ela começou a fazer doces quando ainda estava na faculdade de Direito e hoje é especialista em doces finos para festa. Em seu estande estavam docinhos e bolos que preparou: “Este evento é bem legal. Incentiva as empreendedoras a crescerem. É uma honra participar. Eu me senti especial em ser lembrada neste momento”, afirmou Rayane.

Último encontro do Projeto Somos Todas, em Linhares

E para que o encontro fosse ainda mais especial, as participantes puderam relaxar com uma meditação guiada por Yasmin Siqueira, que passou pela transição de carreira e hoje é professora de yoga. “As histórias compartilhadas me incentivaram a continuar a estar indo em busca dos meus sonhos”, contou.

Para a Maria Helena Vargas, diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta, o sentimento é de dever cumprido. O projeto "Somos Todas" levou uma série de palestras para inspirar o público feminino sobre a importância de seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho e também sobre o combate à violência contra a mulher.

“É uma sensação muito gostosa de ver a sala cheia de mulheres que estão empreendendo ou que querem empreender, além de estarem preocupadas com a saúde mental e física. Acredito que o projeto conseguiu cumprir, nesses três eventos, o seu objetivo. Tenho certeza que é um projeto que vai crescer muito e agregar para a vida das mulheres da nossa região. Vai multiplicar esse trabalho que queremos fazer, de empoderar as mulheres. Dar a elas dignidade, liberdade financeira, de forma a encontrarem caminhos para serem felizes. E, assim, diminuir esse ritmo frequente da violência contra as mulheres”, comentou Maria Helena.