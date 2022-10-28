Tira-dúvidas sobre saúde da mulher e aula de dança de graça em Vitória

Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama Outubro Rosa Crédito: Shutterstock

A Praça dos Namorados, em Vitória, será tomada por uma onda rosa neste sábado (29). Para fechar as comemorações do Outubro Rosa, diversas clínicas de oncologia do Estado (Neon, Cecon, IRV Radioterapia e Medquimheo) se uniram para um grande evento, que será realizado das 8 às 12h, próximo ao Bobs, na Praia do Canto.

A ideia é conscientizar para o autoexame e a prevenção ao câncer de mama, dizendo que os cuidados têm de ser de outubro a outubro.

Durante toda a manhã, três médicos estarão à disposição da população para dar orientações e tirar dúvidas. O evento é aberto ao público em geral.

Haverá aula de dança, distribuição de frutas, água, picolé e pipoca, pula-pula para as crianças e conversas sobre qualidade e estilo de vida mais saudáveis.

“É uma forma de alertar para a importância do autocuidado. Hoje, o câncer de mama é o que mais acomete as mulher es no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma”, salientou a oncologista do Neon Kitia Perciano.

Prevenção ao câncer de mama

No Espírito Santo, duas mulher es por dia são diagnosticadas com câncer de mama. Só em 2022, até outubro, foram 775 mulher es.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 66 mil novos casos de câncer de mama por ano, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulher es.

Além disso, segundo a entidade, o câncer de mama começa a ser mais expressivo a partir dos 40 anos, mas a maior parte dos casos ocorre a partir dos 50 anos.

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar.