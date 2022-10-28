Tira-dúvidas sobre saúde da mulher e aula de dança de graça em Vitória

A Praça dos Namorados, em Vitória, será tomada por uma onda rosa neste sábado (29). Para fechar as comemorações do Outubro Rosa, diversas clínicas de oncologia do Estado (Neon, Cecon, IRV Radioterapia e Medquimheo) se uniram para um grande evento, que será realizado das 8 às 12h, próximo ao Bobs, na Praia do Canto.
A ideia é conscientizar para o autoexame e a prevenção ao câncer de mama, dizendo que os cuidados têm de ser de outubro a outubro.
Durante toda a manhã, três médicos estarão à disposição da população para dar orientações e tirar dúvidas. O evento é aberto ao público em geral.
Haverá aula de dança, distribuição de frutas, água, picolé e pipoca, pula-pula para as crianças e conversas sobre qualidade e estilo de vida mais saudáveis.
“É uma forma de alertar para a importância do autocuidado. Hoje, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma”, salientou a oncologista do Neon Kitia Perciano.
Prevenção ao câncer de mama
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 66 mil novos casos de câncer de mama por ano, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.
Além disso, segundo a entidade, o câncer de mama começa a ser mais expressivo a partir dos 40 anos, mas a maior parte dos casos ocorre a partir dos 50 anos.
O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar.
Homens também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo represente apenas 1% de todos os casos da doença.