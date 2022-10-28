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Outubro Rosa

Tira-dúvidas sobre saúde da mulher e aula de dança de graça em Vitória

Para fechar as comemorações do Outubro Rosa, diversas clínicas de oncologia do Estado promovem evento gratuito neste sábado (29), a partir das 8h, na Praça dos Namorados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2022 às 08:47

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 08:47

Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama; outubro rosa
Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama Outubro Rosa Crédito: Shutterstock
A Praça dos Namorados, em Vitória, será tomada por uma onda rosa neste sábado (29). Para fechar as comemorações do Outubro Rosa, diversas clínicas de oncologia do Estado (Neon, Cecon, IRV Radioterapia e Medquimheo) se uniram para um grande evento, que será realizado das 8 às 12h, próximo ao Bobs, na Praia do Canto.
A ideia é conscientizar para o autoexame e a prevenção ao câncer de mama, dizendo que os cuidados têm de ser de outubro a outubro.
Durante toda a manhã, três médicos estarão à disposição da população para dar orientações e tirar dúvidas. O evento é aberto ao público em geral.
Haverá aula de dança, distribuição de frutas, água, picolé e pipoca, pula-pula para as crianças e conversas sobre qualidade e estilo de vida mais saudáveis.
“É uma forma de alertar para a importância do autocuidado. Hoje, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma”, salientou a oncologista do Neon Kitia Perciano.

Prevenção ao câncer de mama

No Espírito Santo, duas mulheres por dia são diagnosticadas com câncer de mama. Só em 2022, até outubro, foram 775 mulheres.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 66 mil novos casos de câncer de mama por ano, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.
Além disso, segundo a entidade, o câncer de mama começa a ser mais expressivo a partir dos 40 anos, mas a maior parte dos casos ocorre a partir dos 50 anos.
O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar.
Homens também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo represente apenas 1% de todos os casos da doença.

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