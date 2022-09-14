Medicamento para tratar câncer de mama é incorporado ao SUS

Pacientes com câncer de mama agora podem contar com o medicamento Trastuzumabe Entansina na rede pública. Ele é indicado em monoterapia — método em que o processo de tratamento é realizado utilizando apenas uma droga ou procedimento —, para pacientes classificados no nível HER2–positivo da doença.
A Portaria que incorpora o medicamento ao SUS foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (12).
“A tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação após passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), responsável por assessorar a pasta nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS”, informou o Ministério da Saúde.
620 MIL
MULHERES MORRERAM DE CÂNCER DE MAMA NO MUNDO EM 2018
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60/100 mil habitantes.
Em 2017, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) reportou 16.724 mortes em mulheres. No ano de 2018, o Brasil foi o quarto país com a maior incidência em câncer de mama e o quinto em mortalidade. Estima-se que a incidência entre as brasileiras nos próximos 20 anos terá um aumento de 47%, diz OMS.