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Protocolo clínico

Ministério da Saúde aprova protocolo para diagnóstico de TDAH

Protocolo publicado nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial, aborda tratamento, controle e avaliação do transtorno
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 ago 2022 às 16:33

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 16:33

O governo brasileiro aprovou um documento com critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).
Fachada do Ministério da Saúde
Ministério da Saúde aprova protocolo que aborda tratamento, controle e avaliação do transtorno Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O protocolo do Ministério da Saúde foi publicado na edição dessa quarta-feira (3) do Diário Oficial da União.
Segundo o ministério, o transtorno é considerado uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por uma tríade de sintomas envolvendo desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível exacerbado e disfuncional para a idade. Os sintomas começam na infância, podendo persistir ao longo de toda a vida.
“As dificuldades, muitas vezes, só se tornam evidentes a partir do momento em que as responsabilidades e a independência se tornam maiores, como quando a criança começa a ser avaliada no contexto escolar ou quando precisa se organizar para alguma atividade ou tarefa sem a supervisão dos pais”, ressaltou a pasta.

DIAGNÓSTICO TARDIO

Embora o TDAH seja frequentemente diagnosticado durante a infância, o Ministério da Saúde alertou ainda que não é raro o diagnóstico ser feito posteriormente. Ele deve ser realizado por um médico psiquiatra, pediatra ou outro profissional de saúde como neurologista ou neuropediatra.

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