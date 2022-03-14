Insônia na primeira infância

Para estabelecer um ritmo de sono adequado deve-se agir precocemente, estabelecendo horário, rotinas e rituais consistentes para o sono Crédito: Freepik

A pessoa que diz: “Essa noite dormi como um bebê”, certamente nunca teve um bebê que luta contra o sono em casa. A família inteira sofre de insônia junto. Às vezes, para adormecer, a criança requer condições especiais, como embalar no colo por muito tempo ou passear de carro e, pela repetição, acabam demandando tempo e investimento dos pais. E quando não lançam mão desses procedimentos, há prejuízo no sono, com atraso tanto ao iniciar quanto para retomar o sono quando interrompido.

Em outros casos, os pais ou cuidadores impõem poucos limites para a criança, somados à queixas associadas de problemas de comportamento durante o dia. Quando se vê insônia por imposição de limites inconsistentes vemos recusa ou protelação por parte da criança em ir para a cama.

Bebês podem ainda sofrer de insônia por má higiene do sono, normalmente por hábitos impróprios, como excesso de estimulação física, mental ou emocional próximo ao horário de dormir e falha no estabelecimento de horário e de rituais para adormecer. O bebê sempre será uma imagem do que se vive na família.

Os recém-nascidos passam grande parte do dia dormindo, pois o sono tem papel importante no desenvolvimento no início da vida. O tempo total de sono diário, com o aumento da idade, vai reduzindo.

Até os dois a três meses, o ritmo circadiano se estabelece e as crianças tornam-se mais sensíveis ao meio ambiente, respondendo ao claro e escuro para organizar seu ritmo vigília e sono. O ritmo da casa e as rotinas noturnas passam a funcionar como sinais sociais ou ambientais. Rituais e hábitos de higiene do sono costumam ser importantes e no primeiro ano de vida da criança, o tempo dormindo pode atingir cerca de onze a dezessete horas por dia.

A insônia pode ocorrer de forma comportamental em muitos casos, mas também pode ter causas mais orgânicas, como otites, distúrbios respiratórios, alergia ao leite de vaca causando despertares frequentes e com ciclos de sono curtos, refluxo gastroesofágico, que costuma acordar a criança por dor, usualmente após a terceira hora de sono.