Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Como amenizar os riscos do sonambulismo na infância
Clay Brites

Artigo de Opinião

É pediatra e neurologista infantil; doutor em Ciências Médicas/Unicamp (PhD on Medical Science)
Clay Brites

Como amenizar os riscos do sonambulismo na infância

O que preocupa é que os episódios são estressantes para os pais e geram muita ansiedade por causa do risco de acidentes
Clay Brites
É pediatra e neurologista infantil; doutor em Ciências Médicas/Unicamp (PhD on Medical Science)

Públicado em 

27 jul 2022 às 11:52
O sonambulismo é um transtorno de sono em que, na sua fase mais profunda, a criança faz movimentos e assume comportamentos como se estivesse acordada, mas, na realidade, encontra-se em sono profundo, dormindo. Sabemos que as fases do sono, na infância, ainda estão em processo de maturação e, em algumas delas, podem ser anormais e cursarem com instabilidades e comportamentos estranhos.
Na maioria dos casos, o sonambulismo começa na infância, persiste até adolescência e pode chegar na fase adulta. As manifestações do sonambulismo são diversas, como: fazer xixi no chão, abrir a porta e sair, ir à cozinha, abrir e mexer nas gavetas e geladeira, andar pelos corredores, falar e conversar, entre outros. Costuma ter um histórico familiar, com predisposição genética, e pode se associar a transtornos de neurodesenvolvimento e outros distúrbios neurológicos.
O que preocupa é que os episódios são estressantes para os pais e geram muita ansiedade por causa do risco de acidente. O que os pais ou cuidadores devem fazer em um episódio de sonambulismo é proteger a criança e levá-la para o quarto, falar baixo e delicadamente com ela. Evite acordá-la e a mantenha tranquila. Não há um tratamento eficaz, e o mais adequado é evitar os fatores que desencadeiam os casos.

Veja Também

Sonambulismo atinge 17% das crianças. O que é, como identificar e tratar

Você costuma acordar de madrugada? Saiba quem é o vilão do seu sono

5 alimentos que melhoram a qualidade do sono

O que se recomenda para pessoas sonâmbulas é regular e estabilizar os horários de sono criando uma rotina para a criança dormir, evitar uso de medicamentos e de alimentos estimulantes e não agitar nem excitar a criança ao final do dia. Alguns cuidados importantes que se deve ter em casa são evitar objetos cortantes à altura, retirar móveis que bloqueiem os corredores, colocar portões nas escadas e fechar com chave as portas e travessas da casa, cercar piscinas e evitar colocá-la para dormir em beliches.
Em relação ao tratamento, em casos mais intensos e severos, pode-se utilizar medicamentos para ajudar a regularizar o sono da criança. Apesar de não ter cura, existem meios de manejo, controle e a perspectiva que o distúrbio tende a desaparecer com o tempo na maioria dos casos. Caso seu filho tenha algum episódio de sonambulismo, procure o especialista.

Tópicos Relacionados

Crianças Estresse Sono
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados