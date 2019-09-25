Sonambulismo atinge 17% das crianças. O que é, como identificar e tratar

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quadro de sonambulismo . Uma ocorrência na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quarta-feira (25), chama atenção para o problema do sonambulismo. Um menino de 12 anos caiu do 7º andar de um prédio . Surpreendentemente, ele sobreviveu, foi socorrido lúcido pelo Samu, com ferimentos nas pernas, punho e cabeça. À polícia, que investiga o caso, o tio da criança disse que o sobrinho tem

O QUE É SONAMBULISMO?

distúrbio que se manifesta no estágio mais profundo do sono. Sonambulismo éque se manifesta no estágio mais profundo do

“É um comportamento anormal durante o sono, caracterizado pela realização de atividades motoras sem que a pessoa tenha consciência do que está fazendo. Ocorre, geralmente, na primeira metade da noite, aproximadamente duas horas após o início do sono", explica a presidente da regional Espírito Santo da Associação Brasileira de Sono e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti.

EM QUAL FAIXA ETÁRIA?

A especialista explicou que o sonambulismo, geralmente, acomete crianças de 5 a 15 anos de idade. “Aproximadamente, 17% das crianças e 5% dos adultos apresentam episódios de sonambulismo. Tende a melhorar ou desaparecer na adolescência, mas adultos e idosos também podem ser afetados”, informa a médica.

O QUE CAUSA?

De acordo com Simone, o distúrbio pode ser provocado devido a situações como depressão, medicamentos, horário de sono irregular, estresse em período escolar, ansiedade, excesso de exposição a jogos e televisão.

“Tem um tendência hereditária envolvida. Parece estar relacionado ao processo de desenvolvimento do cérebro. Também correlaciona-se com estresse físico e mental. Ocorre porque a pessoa acorda parcialmente do sono. Geralmente, ela consegue seguir instruções. Mas, dificilmente conseguimos acordar completamente um sonâmbulo”, destacou.

O QUE PODE AGRAVAR O QUADRO DE SONAMBULISMO?

- Privação de sono - noites mal dormidas

- Depressão e ansiedade

- Dor de cabeça

- Doenças da tireoide

- Apneia do Sono

- Asma

- Febre

- Consumo de álcool e drogas

- Medicamentos

- Bexiga cheia

- Ruídos

- Temperatura desagradável - quarto muito quente ou muito frio.

- Ambiente desconhecido - dormir fora de casa

COMO IDENTIFICAR UM SONÂMBULO

O neurologista com especialização em Medicina do Sono Leonardo Maciel explicou que a própria família pode identificar se um parente apresenta traços de sonambulismo. Os especialistas ressaltam que o sonâmbulo também podem comer, abrir e fechar portas e janelas, trocar de roupa, sair de casa e dirigir.

"O paciente, geralmente, anda pelo quarto, casa, pode ser de forma calma ou com alguma agitação. Faz alguns comportamentos automatizados, como abrir portas, gavetas... Geralmente sem uma intenção ou objetivo definido. Não responde aos comandos ou pedidos. Geralmente, há amnésia do ocorrido", destaca.

TRATAMENTO

Em relação ao tratamento do distúrbio, a especialista pontuou que a utilização de medicamentos é adotada em último caso. “Como é uma alteração benigna do sono, o tratamento só se faz necessário se existem comportamentos potencialmente perigosos. Existem outras estratégias de terapia que podem ser orientadas numa consulta com especialista”, orientou.

CUIDADOS EM CASA COM UM SONÂMBULO

- Trancar portas e janelas

- Retirar as chaves das fechadura

- Colocar telas de proteção

- Bloquear acesso a escadas

- Não dormir na parte de cima de beliches

- Guardar facas e tesouras

Medidas de higiene do sono: evitar atividades que agitam perto do horário de dormir como não usar TV, jogos ou eletrônicos uma hora antes de deitar. É preciso respeitar o ciclo de sono. Dormir e levantar, sempre no mesmo horário, também é importante.

Sobre o caso do menino que caiu do 7º andar de um prédio em Vila Velha nesta quarta-feira (25), a especialista em medicina do sono, Simone Prezotti, relatou que o menino pode mesmo ter sofrido um quadro de sonambulismo. “Não posso afirmar nada sobre esse caso especificamente, mas os sonâmbulos podem se acidentar dessa maneira sim”, analisou.