Três empreendedoras do ES avançam fase no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Foram conhecidas nesta quarta-feira (19) as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022. Três empreendedoras seguem para a próxima fase, que é por região, para tentar vaga na premiação nacional, que vai acontecer em Brasília, no mês de novembro.

Os nomes foram revelados na cerimônia de premiação que aconteceu no Centro de Eventos da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória. Seguirão representando o Espírito Santo na etapa regional:

Gabriela da Silva Maioli, da empresa Violeta Loja (Vitória), vencedora na categoria Microempreendedora Individual (MEI) ;

; Fabiani Salomão Reinholz Macedo, da empresa Reinholz Chocolates (Colatina), que vai representar o estado na categoria Produtora Rural ;

; Claudia Cristina Alves de Souza, da empresa Empório B Boutique & Brechó (Vitória), que ficou em primeiro lugar na categoria Pequeno Negócio.

A categoria Pequeno Negócio ainda premiou Fernanda de Souza Fernandes, da empresa Annyprof Cosmestics (Cariacica), com o segundo lugar; e Emanuele Gegenheimer da Silva, da empresa MS Serviços e Despachante (Guarapari), em terceiro lugar.

Etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 Crédito: Elani Denicoli

“É uma honra poder premiar essas mulheres, que contribuem e fortalecem a economia em nosso estado. O Sebrae reconhece a importância das mulheres à frente dos negócios, assim como sua força essencial para o desenvolvimento do empreendedorismo”, comentou José Eugênio Vieira, diretor de atendimento do Sebrae/ES.

A premiação voltou em 2022 após cinco anos e tem como objetivo promover o empreendedorismo feminino por meio do reconhecimento às mulheres de negócios que inspiram outras mulheres com suas histórias. No Espírito Santo, 92 empreendedoras se inscreveram para participar da etapa estadual e fortalecer essa rede de apoio e exemplo.

“Essa premiação é uma inspiração para muitas mulheres que em meio ao desafio de dividir a sua jornada entre o seu negócio e os cuidados com filhos e a casa, muitas vezes se sentem solitárias ao empreender. As histórias de mulheres que passam ou passaram pelos mesmos desafios, podem impactar a continuidade no empreendedorismo, minimizando o sentimento de solidão, incentivando o aprendizado sobre a gestão do empreendimento, e assim garantindo sua permanência no mercado e o sustento da sua família”, destaca a analista do Sebrae/ES, Andrea Gama.

AS VENCEDORAS

A primeira vencedora a ser divulgada durante o prêmio foi a jovem de 25 anos Gabriela da Silva Maioli, da categoria MEI. Há dois anos, durante a pandemia, Gabriela teve a ideia de começar a vender algumas peças de roupas, começando pelo cropped. “Foi eu postar uma foto nas redes sociais e dizer que ia começar a vender o cropped que todo mundo começou a pedir. Foi uma febre. Em pouco tempo a sala de casa não tinha mais espaço, não tinha nem como empurrar os móveis. Foi quando decidimos procurar um local para abrir a loja e ampliar o atendimento”, explica.

Gabriela conta que agora ela precisa fazer fila de espera para conseguir atender a todo mundo que procura a Violeta Loja, em Jardim da Penha. “Eu só tenho que agradecer muito a minha mãe. Foi ela quem me ensinou tudo que sei hoje. Minha avó costurava, minha mãe costura e, agora, eu também”, conta a empreendedora.

Etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022

Quem também fez questão de agradecer à família, especialmente aos pais, foi a vencedora da categoria Produtora Rural, a empresária Fabiani Salomão Reinholz Macedo. “Fico muito feliz com o resultado. Agradeço a meus pais e meu esposo, assim como a toda equipe da empresa. É uma conquista de todos”, celebra.

Depois de retorno para o campo e começar a ajudar a família a cuidar da propriedade, Fabiani buscou por conhecimento e informação sobre as amêndoas do cacau especial, etapa inicial para a criação da Reinholz Chocolates, que fica em Itapina, Colatina. “A empresa vem fazendo um trabalho com muito carinho e dedicação, pra trazer o sabor capixaba para o chocolate. Faz parte do nosso potencial em produzir um cacau capixaba de qualidade para o Brasil e, se tudo der certo, para o mundo”, reforça.

Quem também retornou às origens e reconstruiu sua história foi a vencedora da categoria Pequeno Negócio. Há cinco anos a empresária Claudia Cristina Alves de Souza voltava para o Brasil, depois de morar anos fora do país, e desta vez chegava apenas com seus filhos e algumas malas, repletas de roupas. Foi a partir delas que Claudia decidiu recomeçar sua vida, etapa inicial para abrir a Empório B Boutique & Brechó.

“A empório começou comigo vendendo as minhas roupas na casa de minha mãe. E num fim de semana vi que era possível viver dessa forma. Foi assim que transformei uma ideia em negócio, e hoje tenho minha loja em Jardim Camburi”, conta Claudia. O espaço, por sinal, ainda é local de sustentabilidade, de muito diálogo entre mulheres e, também, de oportunidades. “Toda sexta, faça chuva ou faça sol, estamos em resenha lá na Empório. Uma oportunidade a mais para as mulheres irem lá e também venderem seus negócios. É para crescermos juntas”, afirma.

PRÓXIMAS ETAPAS

A partir de agora, as três candidatas vencedoras da fase estadual serão avaliadas por um júri regional, formado por colaboradores do Sebrae e especialistas em empreendedorismo e pequenos negócios. A etapa regional será eliminatória para a fase nacional e não prevê premiação ou divulgação.

Por fim, a etapa nacional terá a participação das 15 vencedoras regionais, correspondentes a três vencedoras por categoria para cada uma das cinco regiões do país, que estarão automaticamente classificadas para a grande final da premiação, que será realizada em Brasília em novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. O Sebrae pagará as despesas de deslocamento para as finalistas.